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TEKNOFEST'in yağış nedeniyle ertelenen açılış töreni gerçekleştirildi

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Atatürk Havalimanı'nda sürüyor. İstanbul'daki yoğun yağış nedeniyle bugüne ertelenen açılış töreni görkemli bir şekilde gerçekleştirilirken organizasyon kapsamında Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından gerçekleştirilen ve siber yetenekleri bir araya getiren HackMasters Yarışması da Bakan Mustafa Varank'ın verdiği startla başladı. TEKNOFEST coşkusunun Atatürk Havalimanı'nda devam ettiğini dile getiren Varank, 7'den 77'ye herkesi TEKNOFEST'e davet etti

TEKNOFEST'e coşkulu bir start verildi
AA / HABERTURK.COM

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ikinci gününde gövde gösterilerine sahne olmaya devam ediyor. Dünyanın en büyük teknoloji festivalleri arasında yer alan dev organizasyonda, en özel teknolojilerin yanı sıra, öğrencilerin katıldığı yarışmalar, havacılık gösterileri gibi birçok farklı etkinlik de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Dün gerçekleştirilmesi gereken açılış töreni yağış nedeniyle ertelenerek bugün coşkulu bir şekilde yapıldı. TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, açılış dolayısıyla tören alanında bir konuşma gerçekleştirdi.

ALTINCI KEZ TEKNOLOJİ DÜNYASI BİR ARADA

6. yılında yeniden İstanbul’da. 27 Nisan-01 Mayıs 2023 tarihleri arasında teknoloji dünyasını bir araya getiren organizasyona yağmur sebebiyle ertelenen birinci gün açılış töreninin ardından, ikinci gününde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katılım göstererek HackMasters yarışmasının startını da verdi. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen organizasyonu başlatan Varank, yarışma esnasında bütün katılımcıları teker teker ziyaret ederek onlarla sohbet etti.

Mustafa Varank, Türkiye'yi katma değerli üretimle, bilgi teknolojilerine dayanan bir kalkınmayla ileriye götürmek istediklerini belirterek, "Bunun yolu da işte bu tip yarışmalarla gençlerimizi bu alanlara yönlendirebilmekten; teknolojiye, inovasyona, AR-GE'ye yatırım yapmaktan geçiyor. İşte bir HackMasters Yarışması'nda da biz gençlerimize bu heyecanı vermiş oluyoruz" dedi.

"BU YILIN TEMASI NESNELERİN İNTERNETİ"

Yarışmanın bu yılki temasının nesnelerin interneti (IoT) olduğunu dile getiren Varank, "Nesnelerin internetinin hayatımızda her geçen gün daha fazla yer alması sebebiyle evlerimizde kullandığımız akıllı ve bağlantılı cihazların güvenliğini test edeceğimiz bir yarışma ortamı oluşturduk. Burada genç arkadaşlarımız evde kullandığımız televizyonu, kamerayı, buzdolabını, fırını hacklemeye çalışacaklar. Buradaki zafiyetleri tespit etmeye çalışacaklar. Bütün bu süreçleri başarıyla bitirirlerse de 100 bin liralık ödülü kazanmış olacaklar."

"BAĞLANTILI CİHAZLARIN GÜVENLİĞİ GÜNDEMİMİZDE"

Bakan Varank, yarışmaya 1.071 kişinin başvurduğunu, bunun oldukça yüksek bir rakam olduğunu belirterek, finale kalan 20 beyaz şapkalı hackerin burada yarıştığını söyledi.

Bağlantılı cihazlar ve nesnelerin internetinin kendilerinin sürekli gündemde tuttukları bir alan olduğunu dile getiren Varank, "Son dönemde Türk Standardları Enstitüsü ile bu tip cihazların güvenliğini test edeceğimiz laboratuvarların anlaşmalarını imzaladık. Bu cihazlarla ilgili standartları belirledik. Ama böyle bir yarışma aynı zamanda işte bizim o yaptığımız standart belirleme çalışmalarına da çok katkı sağlayacak. Burada beyaz eşya tedarikçisi markamız var.

Arçelik bizimle beraber bu yarışmada hem sponsor hem de kendi ürünlerini buraya getirerek burada bir akıllı ev ağı kurarak ve cihazları buraya bağlayarak aslında bu test ortamını oluşturdular. Her firma kendi ürünlerinin zafiyetlerini tespit ettirme noktasında bu kadar cesur değil. Bu manada aslında özel sektörle Dijital Dönüşüm Ofisimizin hazırladığı güzel bir yarışma" dedi

TEKNOFEST coşkusunun Atatürk Havalimanı'nda devam ettiğini dile getiren Varank, 7'den 77'ye herkesi TEKNOFEST'e davet etti.

"EKİLEN TOHUMLAR YEŞERMEYE BAŞLADI"

Ziyaretçiler, TEKNOFEST İstanbul kapsamında, özel yarışmaların yanı sıra, silahlı robotlardan eğitim robotlarına, metropollerde trafik yoğunluğunu azaltan projelerden savunma sanayisine ve milli hava araçlarına kadar birçok farklı projeyi de görme şansı elde edebiliyorlar.

TEKNOFEST’i ziyaret eden Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de, “TEKNOFEST’in başladığı günden bu yana baktığımızda özellikle Savunma Sanayi başta olmak üzere çok gelişme görüyoruz. Şuanda gençlerimizin çocuklarımızın abileri dün ektiğimiz tohumların meyvelerini alırken o meyvelerin haberleri ile gençlerimizde daha fazla bir heyecan oluşuyor. O da onların geleceğe yönelik azimlerini ve kararlılıklarını arttırıyor. 50-60 yılda bir şekilde başlamaya çalışıp da yapamadığımız bir dizi şeyin nasıl başarılabildiğinin de bir göstergesi oluyor” şeklinde konuştu.

İsmail Demir, burada açıklamalarda bulunarak TEKNOFEST'e birçok gencin geldiğini kalabalığın gözle görüldüğünü belirtti. Bir dizi ürün ve projenin hayata geçtiğini belirten Demir, ekilen tohumların yeşerdiğini ifade etti.

Demir, “Burası bir mesaj içeriyor. Bu mesajı çok net alıyor gençlerimiz, insanımız. Bu mesaj Türkiye için çok önemli. Daha da önemlisi ortaya irade konulursa, kararlılık olursa geçmiş 50-60 yılda bir şekilde başlamaya çalışıp da yapamadığımız bir dizi şeyin nasıl başarılabildiğinin de bir göstergesi oluyor” dedi.

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