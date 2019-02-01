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Hadi ipucu sorusu 1 Şubat 20.30 yarışması için, Instagram sayfası üzerinden yayınlandı. Hadi ipucu sorusu "Akciğerlerdeki havayı ani ve gürültülü olarak dışarı vermeye ne denir?" şeklinde açıklanırken, Hadiciler yarışmada bir adım önde olmak için ipucu sorusunun cevabını araştırıyor. Hadi oyunu mobil uygulama olarak canlı şekilde oynanıyor. Oyun Haftaiçi her gün 12.30 - 20.30'da hafatsonu ise sadece 20.30'da düzenleniyor. 1 Şubat Hadi ipucu sorusu cevabı yani Akciğerlerdeki havayı ani ve gürültülü olarak dışarı verilen isim haberimizde.