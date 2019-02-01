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Hadi ipucu sorusu 1 Şubat 20.30 yarışması için, Instagram sayfası üzerinden yayınlandı. Hadi ipucu sorusu "Akciğerlerdeki havayı ani ve gürültülü olarak dışarı vermeye ne denir?" şeklinde açıklanırken, Hadiciler yarışmada bir adım önde olmak için ipucu sorusunun cevabını araştırıyor. Hadi oyunu mobil uygulama olarak canlı şekilde oynanıyor. Oyun Haftaiçi her gün 12.30 - 20.30'da hafatsonu ise sadece 20.30'da düzenleniyor. 1 Şubat Hadi ipucu sorusu cevabı yani Akciğerlerdeki havayı ani ve gürültülü olarak dışarı verilen isim haberimizde.
HADİ İPUCU: AKCİĞERLERDEKİ HAVAYI ANİ VE GÜRÜLTÜLÜ OLARAK DIŞARI VERMEYE NE DENİR?
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Havalar bu aralar bir sıcak bir soğuk gidiyor hadiciler. Kendimize dikkat edip, sıkı sıkı giyinmeyi unutmuyoruz değil mi? Sonra üşütüp, hasta olup bizi üzmeyin sakın. Bugünkü ipucumuz genellikle soğuk algınlığı sonucu solunum yollarımızda ortaya çıkan bir rahatsızlıkla ilgili. Solunum yolları zarlarının rahatsızlığı nedeniyle akciğerlerdeki havayı ani ve gürültülü olarak dışarı vermeye ne denir?
HADİ İPUCU CEVABI: ÖKSÜRÜK
ÖKSÜRÜK NASIL OLUR?
Öksürük, havanın akciğerlerden spazmodik (spazmı andıran) bir şekilde çıkmasıdır. Üst solunum yollarının irritasyonu (tahriş) veya enflamasyonu sonucu olabileceği gibi, alt solunum yolları ile ilgili de olabilir (derin öksürük).
Kronik öksürüğe en çok neden olan üç etmen reflü, astım ve post-nazal akıntıdır.
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