Hadise'den kadın cinayetleri tepkisi: Ölmek istemiyoruz! Duyan var mı?

Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleriyle ilgili tepkisini her fırsatta dile getiren Hadise, bulunduğu sosyal medya paylaşımıyla konuya bir kez daha dikkat çekti. 39 yaşındaki pop müzik yıldızı, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı şiddet türlerini azaltma amacıyla çalışan sosyal sorumluluk platformu Kız Başına'nın "Ölmek istemiyoruz! Duyan var mı?" başlıklı gönderisini paylaştı.

"Her gün kadınlar ölümle tehdit ediliyor. Her gün kadınlar korku içinde yaşıyor ama kadınlar değil, failler korkmalı" ifadelerini içeren mesajı paylaşan Hadise, şu ifadeleri kullandı: Korkmaması gereken kadınlar, susmaması gereken biziz. Her kadın güvende hissedene kadar bu mücadele hepimizin.

"YALVARMAK ZORUNDA MIYIZ?"

Hadise, daha önce de gerek sosyal medya hesabından gerekse de konser sahnelerinden, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleriyle ilgili tepkisini dile getirmekten çekinmedi. Geçen yıl ekim ayında İstanbul Fatih'te yaşanan ve Türkiye'yi derinden sarsan iki genç kadının öldürüldüğü olay üzerine Hadise, konser sahnesinden isyan etmişti.