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        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI 23 HAZİRAN 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 23 Haziran 2025 Pazartesi verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Güncel verilere göre, gram altın 4 bin 297 lira, ons altın 3 bin 369 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 23 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2025 - 07:56 Güncelleme: 23.06.2025 - 00:01
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        1

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediği için değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlar geçerli oluyor. Güncel verilere göre çeyrek altın 7 bin 26 lira seviyesinde. Peki, bugün ons, ata, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira? İşte, 23 Haziran 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.295,78

        Satış: 4.297,26

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.366,91

        Satış: 3.369,87

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.873,25

        Satış: 7.026,02

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.493,00

        Satış: 28.018,14

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.143,00

        Satış: 28.298,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.703,54

        Satış: 14.052,04

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.493,00

        Satış: 28.018,14

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.609,01

        Satış: 29.330,82

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.364,61

        Satış: 3.323,47

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.937,99

        Satış: 4.141,61

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 70.141,00

        Satış: 70.854,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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