Hakan Meriçliler'den Ali Erkazan'a: Peşindeyim, bekliyorum

Bakırköy 20. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki Hakan Meriçliler ve avukatı katıldı. Hakim Hızır Niyazi Akçiçek, sanık avukatının geçen celse tanık listesi sunması için süre istediğini ancak duruşmaya gelmediği gibi tanık listesini de sunmadığını belirtti.
Duruşmada ifade veren müşteki Hakan Meriçliler, kendisinin şikayetçi olduğunu daha önceki dilekçesinde belirttiğini ifade ederek, "Sanık benim hakkımda basın yoluyla alenen değişik zamanlarda hakaretlerde bulunmuştur. Bu nedenle cezalandırılmasını ve davaya katılma kararı verilmesini talep ederiz." dedi.
Müşteki avukat Okay Saday da sanığın birden çok televizyonda canlı yayında müvekkiline yönelik alenen hakaret ve tehdit suçlarını işlediğini ifade ederek, ilgili hükümler çerçevesinde cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme, davanın karar aşamasında olması ve ani hakim değişikliği nedeniyle dosyanın incelemeye alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Davanın ardından basın mensuplarına konuşan Meriçliler, "Söylediği her şey de iftira. Ben gördüğünüz gibi peşindeyim. Bekliyorum. Adaletin geç olacak ama adaletin tecelli edeceğine inanıyorum." dedi.
İDDİANAMEDEN
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 Ekim 2016'da Ali Erkazan'ın televizyonda yayınlanan programlarda oyuncu Hakan Meriçliler hakkında söylediği sözlerin hakaret suçunu oluşturduğu belirtildi.
İddianamede, sanık Ali Erkazan'ın "zincirleme olarak hakaret etmek" suçundan 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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