Hakan Meriçliler, Tanju Okan'ı sahneye taşıyor

Hakan Meriçliler, Tanju Okan’ın şarkılarını; piyanist Süleyman Alnıtemiz eşliğinde seslendirecek. Şarkıların yanı sıra Okan’ın anıları, dönüm noktaları, aşkları, mutlulukları, hüzünleri, hayal kırıklıkları samimi bir dille anlatı olarak sahneye taşınacak.

Tanju Okan’ın hayatının heyecan, zorluk, aşk dolu dönemlerine değinilen projede; Okan’ın en güzel şarkılarını bu dönemde yaptığı bilinen ve kariyerinin en önemli noktası olan 1974 yılına odaklanılıyor.

Tek perdelik performansta Hakan Meriçliler, Tanju Okan’ın unutulmazları arasında yer alan 'Öyle Sarhoş Olsam ki' 'Kaderim', 'Dostlarım', 'Var mısın İçelim?', 'Seni Hayatımca Sevdim', 'Hasret', 'Bilsem ki', 'Kadınım', 'Deniz ve Mehtap', 'Deli Gibi Sevdim' olmak üzere on şarkıyla izleyenlere keyifli bir dinleti sunacak.