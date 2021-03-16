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HaberlerGündem3. Sayfa"HAKSIZ TAHRİKMİŞ!" Son dakika: Eski eş katiline haksız tahrik indirimi!
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Eski eş katiline haksız tahrik indirimi!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, başkası ile evlenmek istediğini söyleyen eski eşi Ayşe Acar'ı (36) doğal gaz firması içinde öldüren Kerem Tuğral (44),yargılandığı davada haksız tahrik indirimi uygulanarak 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Eski eş katiline haksız tahrik indirimi!
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İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 16 Ekim 2019 tarihinde, Körfez Mahallesi Rıfat Sokak’ta bulunan gaz dağıtım şirketi ofisinde bir dehşet yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre Ayşe Acar (36),boşandığı eski eşi Kerem Tuğral'ın (44) kuzeni ile birlikte abonelik işlemleri için İzmit’te bulunan doğalgaz dağıtım şirketine ait iş yerine geldi.

SİLAHLA BAŞINDAN VURDU

İHA'da yer alan habere göre eski eşi ile yaşadığı evin doğalgaz aboneliğini devretmek isteyen Acar, devir işlemi için Kerem Tuğral’ın da gelmesi gerektiğini öğrendi. Acar’ın haber vermesi sonrasında Kerem Tuğral, iş yerine geldi. Şahıs içeri girer girmez tabanca ile ateş ederek Acar’ı kafasından vurdu. Kanlar içinde kalan Acar hayatını kaybederken gözaltına alınan Tuğral, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYET ÖNCESİ MEKTUP YAZDI

Üstünde yapılan aramada eski eşi Ayşe Acar'a yazmış olduğu mektup çıkan Tuğral'ın yazdığı mektupta, "Ben gidiyorum, giderken Ayşe'yi de götürüyorum. O her şeye rağmen iyi bir insan, hayat şartları bu hale getirdi. Onu başkasıyla düşünemiyorum, bu duyguya dayanamıyorum. 20 gündür bu düşünce vardı kafamda. Uygun zamanı bekliyordum" ifadelerinin olduğu belirlendi.

"TASARLAYARAK ÖLDÜRMEDİM" DEDİ

'Tasarlayarak öldürme suçundan yargılanan Kerem Tuğral'ın Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda hazır bulunan ve pişman olduğunu söyleyen sanık Kerem Tuğrul, "Cinayeti tasarlasam, silahı kurup mermiyi ağzına verirdim. Oraya öldürme düşüncesi ile gitmedim. Böyle olmasını istemezdim. Önceki ifadelerimi tekrar ederim" dedi.

ESKİ EŞ KATİLİNE HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanık Kerem Tuğrul'un cinayeti haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirerek 24 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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