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Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, dünyada sadece Halfeti'de yetişen ve televizyon dizileriyle kitaplara konu olan karagülün ilkbahar ve sonbaharda siyah açtığını hatırlatarak, "İlkbaharla karagül açmaya başladı. Tabi bu durum bizleri de mutlu ediyor. Çünkü bu dönemde ziyaretçi yoğunluğu var ve insanlar karagülü görmek istiyor. Bu çiçeğin ünü ülke sınırlarını aştı, bizde bu bitki sayesinde daha çok kişiyi bölgeye çekmek istiyoruz" dedi.