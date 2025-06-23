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        Haberler Gündem 3. Sayfa Halı saha maçında kanlar içinde yere yığıldı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Halı saha maçında kanlar içinde yere yığıldı!

        Gaziantep'te, arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynayan Osman Ç., bir anda yere yığıldı. Takım arkadaşları, başına yorgun mermi isabet eden Osman Ç.'yi bir araçla hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan Osman Ç., yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 08:51 Güncelleme: 23.06.2025 - 09:36
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        Halı saha maçında kanlar içinde yere yığıldı!
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        Gaziantep'te kan donduran olay Merkez Şahinbey ilçesinde meydana geldi. Halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynayan Osman Ç., bir anda yere yığıldı.

        ARAÇLA HASTANEYE GÖTÜRDÜLER

        AA'daki habere göre arkadaşları Osman Ç.'nin yanına koştu. Yorgun mermi ile başından vurulup yaralanan Osman Ç., arkadaşları tarafından özel araçla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

        Durumu ağır olan Osman Ç.'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        #gaziantep
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