Halı saha maçında kanlar içinde yere yığıldı!
Gaziantep'te, arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynayan Osman Ç., bir anda yere yığıldı. Takım arkadaşları, başına yorgun mermi isabet eden Osman Ç.'yi bir araçla hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan Osman Ç., yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Gaziantep'te kan donduran olay Merkez Şahinbey ilçesinde meydana geldi. Halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynayan Osman Ç., bir anda yere yığıldı.
ARAÇLA HASTANEYE GÖTÜRDÜLER
AA'daki habere göre arkadaşları Osman Ç.'nin yanına koştu. Yorgun mermi ile başından vurulup yaralanan Osman Ç., arkadaşları tarafından özel araçla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Durumu ağır olan Osman Ç.'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.