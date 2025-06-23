Halı saha maçında kanlar içinde yere yığıldı! Gaziantep'te, arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynayan Osman Ç., bir anda yere yığıldı. Takım arkadaşları, başına yorgun mermi isabet eden Osman Ç.'yi bir araçla hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan Osman Ç., yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Anadolu Ajansı Giriş: 23.06.2025 - 08:51 Güncelleme: 23.06.2025 - 09:36 facebook

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