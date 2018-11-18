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Halk otobüsü sürücüsü saatlerce durakta bekleyen engelli çocuk için güzargahını değiştirdi

Kocaeli’nin Derince ilçesinde saatlerce annesi ile birlikte durakta otobüs bekleyen engelli çocuğu kucağına alarak halk otobüsüne bindiren sürücü, anne ve engelli çocuğu için diğer yolculardan gelen tepkilere aldırış etmeden güzargahını değiştirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan o anları anlatan sürücü, “Engelli çocuğun gülüşü her şeye bedel” dedi.

18.11.2018 - 13:32 | Güncelleme: İHA

Kocaeli’nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi’nde meydana gelen olayda İzmit-Derince arasındaki hatta çalışan 41 J 0233 plakalı özel halk otobüsünün sürücüsü Yakup Sağlam, güzergahında seyir halindeyken durduğu bir durakta ismi öğrenilemeyen ve tekerlekli sandalyede bekleyen oğlunu gördü. İHA'nın haberine göre, araçtan inerek anne ve oğluna gitmek istedikleri yeri soran sürücü Sağlam, yaklaşık 1 saat boyunca durakta beklediklerini ve gidecekleri yerin kendi güzergahı dışında olduğunu öğrendi. Kendilerini gitmek isteyeceği yere götüreceğini söyleyen sürücü Yakup Sağlam, engelli çocuğu kucağına alarak otobüse bindirdi. Daha sonra otobüste bulunan diğer yolculara engelli çocuk ve annesi için güzergahını değiştireceğini söyledi. Otobüsteki bazı yolcuların tepkisine aldırış etmeden güzergahından çıkan sürücü, anne ve oğlunu istedikleri yerde tekrar kucağına alarak indirdi.

 



“BAKTIM KADIN İNDİRDİ AŞAĞIYA, KİMSE YARDIM ETMİYOR..."

Yolcuların tepkilerine rağmen güzargahından çıkmanın sonuçlarını göze aldığını belirten Sağlam, “Tura çıktım, 111 numaralı hatta çalışıyorum. Ondan sonra durağa yanaştım. Bir abla tekerlekli sandalyedeki oğluyla bekliyordu. 2-3 tane otobüs geçmiş duraktan, engelli rampası olmadığı için alamamışlar. Ben de durağa yanaştım. Abla, Postane Caddesi’ne gideceğini söyledi. Arka kapıyı açtım. İmdat kolunu çektim, aşağıya indim. Çocuğu kucağıma aldım. Benim de ayağımda platin var, geçirdiğim trafik kazası sonrasında takılmıştı. Taşıyabilir miyim diye düşündün ama sonra baktım burada bekliyor, araçlar almadan geçmiş. Ondan sonra oturttum koltuğa, yola devam ettik. Postane Caddesi’ne gideceğini belirtti. Bizim eski güzargahımız orası. Ben de ‘Tamam abla, gideriz. Gerekirse güzargahı değiştiririz’ dedim. Sonra inecekleri caddenin köşesine geldik. Yolcular, aşağıdan gitmem gerektiğini söyledi. Ben de ‘İnmek isteyen inebilir, ben kardeşimiz için buradan gideceğim’ dedim. Ondan sonra Postane Caddesi’ne geldik. Baktım kadın indirdi aşağıya, kimse yardım etmiyor. Ben de indirdim aşağıya, çocuğu öpüp gönderdim” dedi.

“ONUN GÜLÜŞÜ HER ŞEYE BEDEL"

Engelli insanlar için duyarlı olmak gerektiğini vurgulayan sürücü Sağlam, engelli çocuk ve annesini gitmek istedikleri yere götürdükten sonra çocuğun yüzündeki gülümsemenin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, “Olaydan bir gün önce de taksicinin engelli vatandaşı almama olayı olmuştu. Durdum bir an düşündüm. Biz de ekmek parası için yola çıkıyoruz. Yine olsa yine yaparım. Kadın dokunsan ağlayacak duruma geldi. Daha sonra götürdüm bıraktım. Çocuğun bir gülüşü vardı. Onun gülüşü her şeye bedel. Hepimiz bir engelli adayıyız” diye konuştu.

OLAY ARAÇTAKİ GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan, otobüs içerisinde bulunan güvenlik kameralarına yansıyan olayda, sürücü Yakup Sağlam’ın güzergahında ilerlediği ve yolcuları almak için durakta durduğu görülüyor. Durakta anne ve tekerlekli sandalyedeki engelli oğlunu gören sürücü, araçtan inerek engelli çocuğu kucağına alarak otobüse bindiriyor. Daha sonra tekrar yoluna devam eden sürücü, anne ve oğlunu istedikleri yerde indiriyor.

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