Şarkıcı ve AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent de "Tüm şehirler deprem bölgesine geri desteğe çağrıldı. Ayrıca AHBAP Arama Kurtarma yola koyuldu. Ben de başkanları olarak bölgeye gidiyorum. Geçmiş olsun güzel ülkem" demişti.