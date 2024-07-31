Hamas lideri Haniye öldürüldü! Suikasta dair neler biliniyor?

Hamas lideri İsmail Haniye, bu sabah erken saatlerde İran'ın başkenti Tahran'da bulunduğu konutta suikasta uğradı. Haniye ve bir koruması İsrail'in hava saldırısı sonucunda öldürüldü.

7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının boyutunu değiştirecek bu saldırıya dair şu ana kadar neler biliniyor?

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İran Devrim Muhafızları, sabah saatlerinde 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının ardından uluslararası kamuoyunun bildiği bir isim haline gelen Haniye'nin ölümünü doğruladı.

Haniye, Salı günü İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'daydı. İran medyası, Haniye'nin Çarşamba gece İran saatiyle 02.00 civarında (GMT 22.00) öldürüldüğünü bildirdi. Haniye, İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeyinde savaş gazileri için "özel bir konutta" kalıyordu.

CENAZE TÖRENİ TAHRAN'DA, CENAZESİ DOHA'DA GÖMÜLECEK Hamas lideri Haniye'nin cenaze töreni yarın Tahran'da gerçekleşecek, cenazesi Katar'ın başkenti Doha'ya gömülecek. Haniye'nin öldürülmesinin ardından İran'da 3 günlük, Filistin'de ise 1 günlük ulusal yas ilan edildi. REKLAM Haniye'nin son görüntüleri Haberi Görüntüle İran, Haniye'in nasıl öldürüldüğüne dair hiçbir ayrıntı vermedi ve olayın soruşturma altında olduğunu söyledi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'ne bağlı bir kuruluş olan NourNews, Haniye'nin konutuna havadan bir füze saldırısı düzenlendiğini öne sürdü. Haniye'nin öldürülmesi tehlikeli bir zamanda gerçekleşti. ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimi Hamas ve İsrail'i en azından geçici bir ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşması konusunda anlaşmaya zorlamaya çalıştı. ABD, İsrail, Katar ve Mısır'dan üst düzey yetkililer son görüşme turu için bir araya gelecekti.