İran Devrim Muhafızları, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da İsrail tarafından suikasta uğradığını duyurdu.

İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunan Haniye'nin hava saldırısında öldürüldüğü açıklandı.

Açıklamada "Hamas, büyük Filistin halkına, Arap ve İslam milletlerine ve dünyanın tüm özgür insanlarına kardeş lider İsmail Haniye'nin şehit olduğunu ilan eder" denildi, İsrail'in 'bedel ödeyeceği' açıklandı.

Haniye, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere diğer Hamas yetkilileri, Hizbullah ve müttefik gruplardan yetkililerle birlikte Tahran'daydı.

İsrail, İranlı nükleer bilim insanlarını ve atom programıyla bağlantılı diğer kişileri hedef alan bir suikast planı yürütüyor. 2020 yılında İran ordusunda üst düzey bir nükleer bilimci olan Mohsen Fakhrizadeh, Tahran dışında bir arabada seyahat ederken uzaktan kumandalı bir makineli tüfekle öldürülmüştü.

Nisan ayında İsrail'in Gazze'ye düzenlediği bir hava saldırısında Haniye'nin üç oğlu ve dört torunu ölmüştü.

2010 yılında öldürülen Mohammadi bir nükleer bilimci ve Tahran'daki Şerif Üniversitesi'nde fizik doktorası yapmış bir yüksek lisans öğrencisiydi. Akademik dergilerde yayınlanmış 50'den fazla makalesi bulunuyordu.

Rezaeinejad motosikletli silahlı kişiler tarafından vurularak öldürülürken, Shahriari ve Ahmadi Roshan arabalarına yerleştirilen patlayıcılarla öldürüldü. Fereydoon Abbasi de bombalı bir araç saldırısına hedef olmuş ancak kurtulmuştu.

2010 ve 2020 yılları arasında dört İranlı nükleer bilim insanı daha (Masoud Ali-Mohammadi, Majid Shahriari, Darioush Rezaeinejad, Mostafa Ahmadi Roshan) İsrail bağlantılı suikastlarda öldürülmüştü.

Shahriari, İranlı yüksek rütbeli bir fizik bilimcisi ve nükleer zincir reaksiyonları konusunda uzman bir nükleer mühendisti. Tahran Amir Kabir (Politeknik) Üniversitesi'nden mezun olmuş ve Shahid Beheshti Tahran Üniversitesi'nde profesörlük yapıyordu. Şehriyari'nin İran Atom Enerjisi Örgütü'nde nükleer zenginleştirme ile ilgili teknolojilerin geliştirilmesinde kilit bir isim olduğu biliniyor.

Suikastların ilki ise 2007 yılından.

Hosseinpour bir nükleer fizik bilimcisi ve Şiraz Üniversitesi ile İsfahan'daki Malek Ashtar Teknoloji Üniversitesi'nde öğretim görevlisiydi. Elektromanyetizma alanında uzman olan Hosseinpour, 15 Ocak 2007'deki suikaste uğrayarak hayatını kaybetti. Hosseinpour, İsfahan Nükleer Teknoloji Merkezi'nin kurucularından biriydi.