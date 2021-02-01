'Umarım ülkemiz sağlığına kavuşur' 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyunculuğun ardından şarkıcılığa da adım atan Hande Subaşı, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Subaşı, "Single çok iyi tepkiler aldı. Geri dönüşler ve beğeniler çok fazla. Bu da beni mutlu ediyor" dedi.

36 yaşındaki oyuncu, pandemi nedeniyle tiyatro oyuncularının iptal olduğunu söyledi. Hande Subaşı, "Umarım en kısa sürede ülkemiz sağlığına kavuşur" ifadelerini kullandı.