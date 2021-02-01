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Hande Subaşı: Umarım en kısa sürede ülkemiz sağlığına kavuşur

Önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takılan oyuncu Hande Subaşı, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Pandemi nedeniyle tiyatro oyuncularının iptal olduğunu söyleyen Subaşı, "Umarım en kısa sürede ülkemiz sağlığına kavuşur" ifadelerini kullandı

Hande Subaşı: Umarım en kısa sürede ülkemiz sağlığına kavuşur - Magazin haberleri
'Umarım ülkemiz sağlığına kavuşur'
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyunculuğun ardından şarkıcılığa da adım atan Hande Subaşı, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Subaşı, "Single çok iyi tepkiler aldı. Geri dönüşler ve beğeniler çok fazla. Bu da beni mutlu ediyor" dedi.

36 yaşındaki oyuncu, pandemi nedeniyle tiyatro oyuncularının iptal olduğunu söyledi. Hande Subaşı, "Umarım en kısa sürede ülkemiz sağlığına kavuşur" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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