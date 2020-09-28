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Oyunculuğu kadar son zamanlarda çıkartmış olduğu single parçaları ile de müzik piyasasında adından söz ettiren Hande Subaşı, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yakın dostuyla birlikte geldiği alışveriş merkezinde akşam yemeği yiyen Subaşı, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Hande Subaşı, "Yakın zamanda bir single parçası çıkaracağım. Bunun dışında şu an başka bir şey söyleyemem. Her şeyin sürpriz olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Subaşı, ayrıca sosyal mesafe kurallarına titizlikle dikkat edip, maskesini bir an olsun çıkarmayarak örnek davranış sergiledi.