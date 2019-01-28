3 | 15

2. Sayfa programının haberine göre, Demet Akalın Hande Yener ile ilgili, "Geçen bir sürü tatsız yıla yazık oldu. İkimiz çok güzel şeyler yapabilirdik. İkimizi de çok seven büyük bir kitle var. Onları da sevindirecek tabi bir şeyler olacak müzikal anlamda." dedi.