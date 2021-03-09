Meclis kadına şiddeti araştıracak 0:00 / 0:00

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AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Bülent Turan, Özlem Zengin, Emin Akbaşoğlu ve Cahit Özkan imzalı dilekçe Meclis'e gönderildi.

ANAYASA'NIN 98'İNCİ, İÇTÜZÜĞÜN 104'ÜNCÜ VE 105'İNCİ MADDELERİ GEREĞİNCE

Dilekçede, "Kadına yönelik vuku bulan şiddet olaylarının sebeplerinin tüm yönleriyle araştırılarak hukuktan siyasete, kurumlardan sivil toplum kesimlerine kadar el birliği içinde tek bir vakanın dahi yaşanmamasını temin edecek çözümlerin tespit edilmesi, mevcut hukuki durumun ortaya konması, uygulamaların değerlendirilmesi ve alınması gereken ek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzüğün 104'üncü ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz" ifadelerine yer verildi.

"KOMİSYON KURUYORUZ"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da kadına yönelik şiddeti işaret ederek, "Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Bugün grup başkanımızla konuştum, yeniden böyle bir komisyonu oluşturacağız. Biz bunları ne ana muhalefete ne diğerlerine bırakamayız" demişti.

Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, yeni bir komisyon kurulacağının işaretini vererek şunları söylemişti:

"Kadın hakları konusunda güya en ileri sayılan ülkelerdeki kadın cinayetlerinin, ülkemizdekilerin kat be kat fazlası olduğu gerçeğini görmezden gelerek ülkemiz hedef alınmaktadır. Ülkemizde tek bir kadının dahi alçakça katledilmesine caddelerin ortasında dövülmesine... Son Samsun'da yaşanan hadise onlara haklılık payı çıkarmaz. Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Bugün grup başkanımızla konuştum, yeniden böyle bir komisyonu oluşturacağız. Biz bunları ne ana muhalefete ne diğerlerine bırakamayız. Elimizden geleni yapacağız. Şiddete maruz kalmasına müsaade edemeyiz. Adalet Bakanımla konuştum, sonuna kadar bu işi kovalayacaklarını, kişi malum tutuklandı."

KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda, "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.