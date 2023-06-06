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Harika şehir manzarası sunabilecek dünyanın en yüksek 10 binası

Gelişen mühendislik teknolojileri sayesinde dünyanın çeşitli yerlerinde yer çekimine meydan okuyan bina inşa edildi. İşte, büyüklükleriyle hayranlık uyandıran dünyanın en yüksek 10 binası...

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  • Harika şehir manzarası sunabilecek dünyanın en yüksek 10 binası

    10. CITIC TOWER - 528 METRE

    Citic Tower 2018'de açıldı; ofis, otel ve lüks dairelerin karışımından oluşuyor. Binanın takma adı China Zun. Bu isim, binanın tasarımına ilham veren eski bir Çin içki kabından geliyor. 

    Kule şu anda Pekin'deki en yüksek kule ve şehirde 180 metreden uzun binaların inşa edilmesini yasaklayan yeni mevzuat nedeniyle, muhtemelen uzun bir süre en yüksek bina unvanını elinde tutacak.  
  • Harika şehir manzarası sunabilecek dünyanın en yüksek 10 binası

    9. TIANJIN CTF FİNANS MERKEZİ - 530 METRE

    2019'da açılan Tianjin Kulesi, sürdürülebilirlik düşünülerek inşa edildi. Kendine özgü şekli, bu kadar yüksek bir binada kuvvetli rüzgârların etkilerinden korunmak ve cam kullanımından tasarruf sağlamak için tasarlandı. 

    Ayrıca, bir deprem sırasında binanın sabit kalmasına yardımcı olmak için 'yumuşak destek' kolon sistemine sahip. Kule, kuzey Çin'in büyük sismik aktiviteye sahip bir bölümünde yer aldığından, bu çok mantıklı bir fikir.
  • Harika şehir manzarası sunabilecek dünyanın en yüksek 10 binası

    8. GUANGZHOU CTF FİNANS MERKEZİ - 530 METRE

    Tıpkı Tianjin Kulesi gibi Çin'de en olan Guangzhou Kulesi, dünyanın en uzun sekizinci binası. 

    Bu bina, saatte 72 kilometre hıza sahip dünyanın en hızlı asansörü ile donatıldı. Bu da zemin kattan 95. kattaki otel lobisine sadece 42 saniyede ulaşabileceğiniz anlamına gelir.
  • Harika şehir manzarası sunabilecek dünyanın en yüksek 10 binası

    7. TEK DÜNYA TİCARET MERKEZİ - 541 METRE

    Tek Dünya Ticaret Merkezi, 11 Eylül terör saldırıları sırasında yıkılan Altı Dünya Ticaret Merkezi'nin yerine inşa edildi. İnşaat 2006 yılında başladı ve 2014 yılında tamamlandı.

    Kulede çoğunluğu ofis olmak üzere toplam 94 kat bulunuyor. Lobinin büyük bir bölümünde 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin anısına yapılmış sanat eserleri sergileniyor.
  • Harika şehir manzarası sunabilecek dünyanın en yüksek 10 binası

    6. LOTTE DÜNYA KULESİ - 555 METRE

    Lotte World Tower, Güney Kore'de 100 kattan fazla olan ilk binadır. Binanın 10 katında alışveriş merkezleri bulunuyor. 13 yıl boyunca planlanan bina oldukça güçlü bir şekilde inşa edildi. Lotte, 9 büyüklüğündeki depremlere ve çok şiddetli rüzgârlara dayanabilecek şekilde tasarlandı. 
  • Harika şehir manzarası sunabilecek dünyanın en yüksek 10 binası

    5. PING AN ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ - 599 METRE

    Pin An kulesi, Çin'in Shenzhen şehrinin iş bölgesinde yer alıyor. Pin An, muhtemelen dünyanın en büyük sigorta şirketidir. Başlangıçta, yapının tepesine eklenecek fazladan 60 metrelik bir anten için planlar vardı, bu da binayı Çin'deki en yüksek bina yapacaktı. Ancak, bunun hava trafiğine müdahale edebileceği endişesi, fikirden vazgeçilmesine neden oldu. 
  • Harika şehir manzarası sunabilecek dünyanın en yüksek 10 binası

    4. EBRAC EL-BEYT SAAT KULESİ - 601 METRE

    Bu muhteşem saat kulesi, Suudi Arabistan'daki bir otel kompleksinin merkezini oluşturuyor. Ana amacı, sadece 300 metre uzaklıktaki kutsal yer olan Mekke Ulu Camii'ni ziyaret eden hacılar için yiyecek ve içecek sağlamak. Sadece bu da değil, aynı zamanda 15 milyar dolarlık (11,91 milyar) toplam inşaat maliyetiyle dünyanın en pahalı ikinci binası.
  • Harika şehir manzarası sunabilecek dünyanın en yüksek 10 binası

    3. ŞANGHAY KULESİ - 632 METRE

    İnşaat 2015 yılında tamamlandığında, Şanghay Kulesi Çin'deki en yüksek bina oldu. 128 katlı bina; ofis alanları, konser salonları ve hatta 84. katta bir yüzme havuzu barındırıyor. Şanghay Kulesi aynı zamanda dünyanın en hızlı ikinci asansörüne sahip.
  • Harika şehir manzarası sunabilecek dünyanın en yüksek 10 binası

    2. MERDEKA 118 - 679 METRE

    Merdeka'nın adı ve tasarımında, Ağustos 1957'de Tunku Abdul Rahman tarafından Malezya'nın bağımsızlık ilanından esinlenildi; tören sırasında, İngilizce'de 'Bağımsızlık' anlamına gelen 'Merdeka'yı defalarca zikretmiştir. 

    Adındaki 118; ofis alanları, ticari alanlar, oteller ve spor salonlarından oluşan kat sayısını ifade ediyor.
  • Harika şehir manzarası sunabilecek dünyanın en yüksek 10 binası

    1. BURJ KHALIFA - 828 METRE

    Dubai'nin önemli bir parçası olan Burj Khalifa, 2010 yılında tamamlandığında dünyanın en yüksek restoranı ve gece kulübü de dâhil olmak üzere birçok rekor kırdı. 163 katlı devasa binada 24 bin pencere bulunuyor.

    Kaynak: Science Focus

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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