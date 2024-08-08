Hasta yakını gazi ile güvenlik görevlileri arasında "ziyaret saati" kavgası: 4 peronele uzaklaştıma

Üniversite çalışanı ve gazi olduğunu söylemesine rağmen güvenliklerin girişe izin vermediğini ifade eden Gülüstan, şunları kaydetti:

"Dün hanımın dedesi rahatsız olduğu için hastaneye yakınlarımız geldi. Ziyaretin sonrasında eşim ve baldızım gelen ziyaretçilere eşlik edip tekrardan dedemin yanına gitmek istediler. Fakat güvenlik görevlisi eşim ve baldızımı içeriye almadı. Bunun üzerine eşim beni telefonla aradıktan sonra da ben güvenliğe rica ettim. Ancak güvenlik içeriye alamayacağını söyledi. Ben buranın personeli ve gazi olduğumu söyledim. Sonra iki güvenlik görevlisi geldi. Ben cüzdanımı çıkartmaya çalışırken yani gazi olduğumu ve üniversite personeli olduğumu belirtirken 'bana ne senin gaziliğinden, senin personelliğinden' diyerek bana orada yüklenmeye başladılar."