Ahmet Kıvanç akivanc@haberturk.com

Covid-19 pandemisi dolayısıyla hastanelerde virüs kapmaktan korkan vatandaşlar, acil bir rahatsızlığı yoksa hastanelere gitmekten kaçınıyor. Acil müdahaleyi gerektirenler dışında ameliyatların ertelendiği hastanelere poliklinik hizmetleri için başvurular da azaldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ( SGK) verilerine göre, geçen yıl hastanelere yapılan müracaat sayısı ocakta 53.8 milyon, şubatta 48.2 milyon, martta 49.9 milyon, nisanda 48.6 milyon, mayıs ayında 47.1 milyon olmak üzere beş ayda 247 milyon 663 bin oldu. Hastaneye müracaat sayısı bu yılın ilk iki ayında sırasıyla 55.9 milyon ve 49.9 milyon olarak gerçekleşti. Mart ayında covid-19 pandemisinin başlamasıyla hastaneye müracaat sayısı 36.9 milyona, nisanda 17 milyona, mayıs ayında da 15.2 milyon kişiye geriledi. Nisan ve mayıs ayındaki müracaatlar, geçen yılın aynı aylarının 3’te 1’i seviyesine geriledi. Bu yıl beş aylık dönemdeki toplam müracaat sayısı da 174 milyon 815 bin kişi oldu.

Hastane müracaatlarında en büyük düşüş 2. basamak devlet hastaneleri ile üniversite hastanelerinde yaşandı. Nisan ve mayıs aylarında 2. basamak devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerindeki hasta sayısı 4’te 1’e kadar geriledi.

YIL AY HASTANELERE YAPILAN MÜRACAAT SAYISI Bin Adet DEVLET 2.BASAMAK DEVLET 3.BASAMAK ÖZEL ÜNİVERSİTE TOPLAM 2019 Ocak 29.086 12.202 7.865 4.676 53.829 Şubat 26.249 11.247 6.365 4.369 48.230 Mart 26.905 11.593 6.809 4.639 49.947 Nisan 26.835 10.735 6.613 4.375 48.558 Mayıs 25.424 11.226 6.442 4.006 47.099 5 aylık toplam 134.499 57.003 34.094 22.066 247.663 Yıllık toplam 310.363 133.349 78.044 51.377 573.133 2019 Ocak 30.369 12.893 7.768 4.863 55.893 Şubat 26.782 12.273 6.407 4.443 49.906 Mart 19.391 8.308 5.704 3.465 36.868 Nisan 8.252 4.465 2.993 1.249 16.959 Mayıs 6.703 3.747 3.513 1.227 15.190 5 aylık toplam 91.497 41.685 26.386 15.247 174.815

ORTALAMA MALİYET İKİYE KATLANDI

Covid-19 döneminde hasta sayısı azalırken, hasta başına ortalama maliyet ise ikiye katlandı. Hasta başına ortalama maliyet geçen yıl martta 92.27 TL, nisanda 90.25 TL, mayıs ayında da 92.15 TL olarak gerçekleşti. Buna karşılık bu yılın aynı aylarında hasta başına ortalama maliyet sırasıyla 107.95 TL, 179.61 TL ve 187.30 TL oldu.

Maliyetin devlet, özel ve üniversite hastanelerinde benzer oranlarda artması dikkat çekti.

HASTA BAŞINA ORTALAMA MALİYET TL Yıl Ay DEVLET 2.BASAMAK DEVLET 3.BASAMAK ÖZEL ÜNİVERSİTE TOPLAM 2019 Ocak 50,73 100,85 110,28 220,50 85,54 Şubat 53,43 107,08 124,74 231,80 91,51 Mart 53,86 107,04 124,24 231,16 92,27 Nisan 52,40 105,48 124,99 232,53 90,25 Mayıs 52,50 106,64 128,80 244,20 92,15 5 aylık toplam 52,58 105,42 122,61 232,04 90,34 Yıllık toplam 51,86 107,06 125,98 236,19 91,32 2019 Ocak 50,90 102,03 115,82 224,17 86,79 Şubat 54,49 113,58 129,44 241,48 95,29 Mart 56,89 119,69 153,72 290,26 107,95 Nisan 80,80 186,17 273,23 584,75 179,61 Mayıs 84,27 192,54 246,11 565,72 187,30 5 aylık toplam 65,47 142,80 183,66 381,28 131,39

HASTANELERE YAPILAN ÖDEMELER AZALDI

Hasta başına ortalama maliyet ikiye katlanmasına karşın, hasta sayısındaki azalma dolayısıyla pandemi döneminde SGK’nın hastanelere yaptığı ödemeler dikkat çekici şekilde azaldı. İlk iki ay geçen yılın aynı aylarının üzerinde seyreden aylık fatura ödemeleri mart ayından itibaren geçen yılın altına inmeye başladı. Toplam ödemeler geçen yıl nisanda 4.4 milyar, mayısta 4.3 milyar lira olurken, bu yılın aynı aylarında sırasıyla 3 milyar ve 2.8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Fatura ödemelerindeki azalma, hastanelerin gelirlerinin de azaldığı anlamına geliyor. En büyük gerileme ikinci basamak devlet hastanelerinde kaydedildi. Bu hastanelerin nisan mayıs aylarındaki iki aylık geliri geçen yıl 2.7 milyar lira olurken, bu yıl 1.2 milyar liraya geriledi. Üçüncü basamak hastanelerin iki aylık geliri 2.3 milyardan 1.5 milyar liraya, üniversite hastanelerinin geliri de 2 milyardan 1.4 milyar liraya düştü. Özel hastanelerin gelirleri ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 1.7 milyar lira olarak gerçekleşti.

FATURA TUTARI (KDV Hariç) Bin TL Yıl Ay DEVLET 2.BASAMAK DEVLET 3.BASAMAK ÖZEL ÜNİVERSİTE TOPLAM 2019 Ocak 1.475.561 1.230.520 867.307 1.031.160 4.604.548 Şubat 1.402.615 1.204.289 793.950 1.012.841 4.413.696 Mart 1.449.075 1.240.972 846.009 1.072.362 4.608.417 Nisan 1.406.063 1.132.309 826.561 1.017.362 4.382.295 Mayıs 1.334.799 1.197.171 829.753 978.287 4.340.010 5 aylık toplam 7.068.113 6.005.261 4.163.580 5.112.012 22.348.965 Yıllık toplam 16.095.716 14.276.804 9.831.592 12.134.601 52.338.713 2019 Ocak 1.545.720 1.315.414 899.670 1.090.141 4.850.946 Şubat 1.459.314 1.393.948 829.363 1.072.990 4.755.615 Mart 1.103.087 994.381 876.823 1.005.691 3.979.982 Nisan 666.796 831.176 817.839 730.146 3.045.957 Mayıs 564.864 721.375 864.622 694.230 2.845.091 5 aylık toplam 5.339.780 5.256.295 4.288.317 4.593.198 19.477.591

SGK’NIN TOPLAM SAĞLIK GİDERLERİ ARTTI

Her ne kadar tedavi hizmetleri için hastanelere fatura karşılığı yapılan ödemeler azaldı ise de SGK’nın toplam sağlık giderleri artmaya devam ediyor. Geçen yılın ilk 6 aylık döneminde 54.1 milyar lira olan SGK’nın toplam sağlık harcamaları bu yılın aynı döneminde 66 milyar liraya ulaştı.