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Haberler Gündem Hatay deprem ile yeniden sarsıldı - Prof. Dr. Naci Görür'den kritik açıklaması: Adana'da dikkatli olmalıyız
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Prof. Dr. Naci Görür'den kritik açıklama: Adana'da dikkatli olmalıyız

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Hatay'da gerçekleşen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından açıklamalarda bulundu. Bu depremin beklendiğini belirten Görür, "Adana ve Kıbrıs’ta da dikkatli olmamız gerekir" ifadesini kullandı.

Hatay deprem ile yeniden sarsıldı - Prof. Dr. Naci Görür'den kritik açıklaması: Adana'da dikkatli olmalıyız
HABERTURK.COM

Hatay'da üç dakika arayla gerçekleşen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki iki deprem bölgede panik yaratırken, Prof. Dr. Naci Görür kritik bilgiler aktardı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili ilk analizlerini kişisel Twitter profilinden paylaştı.

Prof. Dr. Görür'ün açıklamaları şöyle:

"Arkadaşlar Hatay’da 6,4 ve daha küçük depremler oldu. Maraş depremlerinden sonra bu boyutta depremleri Hatay ve Adana’da bekliyorduk. Nitekim ben, Celal Şengör ve yerbilmci arkadaşlarımız duyurmuştuk. Maraş’ta oldu. Adana ve Kıbrıs’ta da dikkatli olmamız gerekir.

Bu uyarılarımız bölgedeki stres transferine dayanıyor. Keza Malatya çevresindeki Malatya, Ovacık ve Nazimiye-Karakoçan fayları üzerinde de benzer nedenlerle dikkatli olmalıyız. Yetkililerimizin ve halkımızın dikkatli olmasında yarar var."

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