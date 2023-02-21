Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremlerin ardından, AFAD ve itfaiye ekipleri, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi 8. Sanayi Caddesi'nde çöken bir binada arama çalışması yaptı.