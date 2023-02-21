Hatay'ı vuran depremlerde can kaybımız yükseliyor!

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HABERTURK.COM / AA

Hatay'da, dün akşam meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında depremde yıkılan binaların enkazında kalan 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

EŞYA ÇIKARMAYA ÇALIŞIRKEN DEPREME YAKALANDILAR

AA'da yer alan habere göre Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Antakya ilçesi Gazi Mahallesi Şehit Murat Nuraydın Caddesi'ndeki bina yıkıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören binadan eşya çıkarmaya çalışan ve nakliyeci oldukları anlaşılan 4 kişi, yıkıntılar arasında kaldı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Bölgeye sevk edilen AFAD, PAK ve UMKE ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı. Depremin ardından kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da çalışmaları yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yaralı kurtarılan Savaş Günerioğlu hastaneye kaldırılırken, yıkıntıların altında cansız bedenlerine ulaşılan 3 kişiden Hüseyin Cüneyidoğlu'nun (22) cenazesi çıkarılarak morga götürüldü. Enkazda sıkışan diğer iki cenazenin ise çıkarılması için ekipler çalışmalarına devam etti.

ENKAZDAKİ CAN KAYBI 6'YA ULAŞTI

Nakliye firması çalışanı Selman Hallak, deprem sırasında yıkılan binadaki eşyaları taşıdıklarını söyledi.

Kendisinin sarsıntı anında aracı getirmek için binadan uzaklaştığını anlatan Hallak, "4 kişi evden eşya taşıyordu. 1 kişi enkazdan çıkarılıp hastaneye götürüldü. 2 Türk, 1 Suriyeli var enkazın altında" diye konuştu. Bu arada enkaz altında kalan kardeşinin çıkarılmasını beklerken fenalaşan Yahya Hallak'a, UMKE ekipleri müdahale etti. Sabah saatlerinde aynı enkazda cansız bedenine ulaşılanların sayısı 6'ya yükseldi.

294 YARALI TEDAVİ ALTINDA

18'i ağır olmak üzere 294 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.