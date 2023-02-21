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Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA: Prof. Dr. Celal Şengör Hatay depremini 1 hafta önce nokta atışı tahminle uyarmıştı!
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1 hafta önce nokta atışı tahminle uyarmıştı!

Bilim, yine haklı çıktı. Tarih: 13 Şubat... Habertürk'te, Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk olan Prof. Dr. Celal Şengör: Özellikle yanal atılımlı depremlerde, önündeki 6 ay içerisinde genellikle depremin kendisinden bir büyüklük mertebesi küçük bir artçı olur. Dolayısıyla buralarda 6.7-6.6'lık deprem beklenebilir. Buna hazırlıklı olsunlar. Önümüzdeki 6 ay bir yıl içerisinde. Şu an deprem olan yer neresiyse orada deprem beklenir.

SON DAKİKA: Prof. Dr. Celal Şengör Hatay depremini 1 hafta önce nokta atışı tahminle uyarmıştı!
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HABERTURK.COM

Türkiye, 6 Şubat sabahı saat: 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Bu depremden 9 saat sonra ise acının adresi Elbistan ilçesi oldu. 7.6'lık depremle yüreklerimiz bir kez daha ağladı.

ON BİNLERCE CANIMIZI KAYBETTİK

İki büyük depremin bilançosu; genç yaşlı, kadın erkek, çoluk çocuk on binlerce canımızı kaybetmemizle sonuçlandı. Günlerce süren arama kurtarma çalışmalarıyla umutlandık. Felaketin ikinci haftasından sonra ise il ve ilçelerimizde enkaz çalışmalarına başlandı.

13 ŞUBAT'TA 6.7 UYARISINDA BULUNDU

Depremle ilgili birçok jeolog ve deprem bilimci, hem yaşanan hem de yaşanması muhtemel depremleri yazılı ve görsel medyada vatandaşlara anlattı. Bu isimlerden biri de deprem makaleleri yurt dışında referans olarak alınan, atıfta bulunulan bilim insanımız Prof. Dr. Celal Şengör'dü.

"6.7-6.6'LIK DEPREM BEKLEMELİYİZ"

Bilim insanları bir kez daha haklı çıktı. Prof. Dr. Celal Şengör, Habertürk'te, Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında Adana ve Hatay civarında 6 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini şöyle açıklamıştı:

"NEREDE OLDUYSA ORADA OLACAK"

"Özellikle yanal atılımlı depremlerde, önündeki 6 ay içerisinde genellikle depremin kendisinden bir büyüklük mertebesi küçük bir artçı olur. Dolayısıyla buralarda 6.7-6.6'lık deprem beklenebilir. Buna hazırlıklı olsunlar. Önümüzdeki 6 ay bir yıl içerisinde. Şu an deprem olan yer neresiyse orada deprem beklenir."

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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