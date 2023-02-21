341 izolatör sayesinde 4 depreme dayandı! Kale gibi hastane!

YARALILAR DÖRTYOL HASTANESİ'NE SEVK EDİLDİ

Hatay Dörtyol Hastanesi'ndeki izolatör sistemi, basında yer almıştı.

AA'da yer alan habere göre hastanenin acil servis hizmetleri de bahçeye kurulan sahra hastanesinde verilmeye başlandı. Hastanenin Dumlupınar Mahallesindeki eski binasının bir bölümü ise Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmıştı. Bölgedeki yaralı depremzedelerin Dörtyol Hastanesi ile sahra hastanelerinde tedaviye alındığı öğrenildi.