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İzmir'de deprem sonrası emsal artışı düzenlemesiyle ilgili flaş karar!

İzmir 5. İdare Mahkemesi, Bayraklı ilçesinde deprem sonrası yerel yönetimin emsal artışı getiren imar plan notu düzenlemesiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi

Son dakika haberleri: İzmir'de deprem sonrası emsal artışı düzenlemesiyle ilgili flaş karar!
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AA

İzmir 5. İdare Mahkemesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin (TMMOB), Bayraklı Belediye Meclisince kabul edilen ve İzmir Büyükşehir Belediyesince onanan imar plan notuna, "hukuka aykırı olduğu, kapsamını aşacak şekilde yoğunluk artışı öngördüğü ve imar planlarının bütünlüğünü ortadan kaldırdığı" iddialarıyla yaptığı itirazı değerlendirdi.

BİLİRKİŞİ HEYETİ OLUŞTURULDU

AA'da yer alan habere göre heyet, dava sürecinde Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar verdi.

"ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE AYKIRI"

Bilirkişi heyeti, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notunun kamu yararına, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı olduğu görüşünü mahkemeye iletti. Heyet, plan notu değişikliklerinin uygulanması durumunda ortaya çıkacak nüfus artışına paralel olarak ihtiyaç duyulacak kültürel tesis, sosyal ve teknik altyapı kullanımlarına ilişkin dengenin korunması konusunda belirsizlikler ortaya çıkacağı görüşünü de bildirdi.

Heyet daha sonra mahkemeye sunduğu ek bilirkişi raporunda ise "plan notu hükümlerinin şehircilik ilkelerine aykırı olduğu ancak depremzedelerin acil barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik üstün kamu yararı taşıdığı" görüşünü iletti.

EK BİLİRKİŞİ RAPORUNU DİKKATE ALMADI

Mahkeme, ek raporda yapılan değerlendirmenin önceki raporun aksi yönünde teknik bir değerlendirme içermediği, kamu yararı bulunup bulunmadığı hususunun ise mahkemece değerlendirileceği gerekçesiyle ek rapora itibar edilmediğini kararında belirtti.

"İMAR MEVZUATINA VE KAMU YARARINA UYGUN OLMADIĞI"

"Plan notunda yapılan emsal ve kat adedi artışının; plan notu ile getirilen nüfus artışına paralel olarak teknik ve sosyal altyapı alanında değişiklik öngörmediği ve bu sebeple teknik ve sosyal altyapı tesisleri dağılımında dengesizliklerin ortaya çıkacağı, plan bütünlüğünü bozacak şekilde bütüncül olmayan (parçacıl) bir yaklaşımla, jeolojik- jeoteknik etüt raporu ve (değişiklik gerekçesi ve yapılan gereklilik analizlerini ayrıntılı açıklayan) plan raporu olmaksızın hazırlandığı anlaşılmakla ayrıntısı bilirkişi raporunda da belirtilen açılardan planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine, imar mevzuatına ve kamu yararına uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

"TELAFİSİ GÜÇ ZARARLARA SEBEBİYAT VERİR"

Öte yandan, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu plan notunun uygulanmaya devam etmesi halinde bölgede ikamet eden vatandaşların ve firmaların, mevcut plan notu uyarınca yeni inşaat çalışmalarına girebileceği göz önüne alındığında uygulanması halinde ilgililer açısından telafisi güç ve imkansız zararlara sebebiyet verebileceği de açıktır.

"YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA KARAR VERİLDİ"

Açıklanan nedenlerle hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına karar verildi."

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ise kararla ilgili yaptığı açıklamada kararın "üstün kamu yararını" göz ardı ettiğini, depremzedelerin mağduriyetini artırdığını savunarak yasal süre içinde itirazları yapacaklarını ifade etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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