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İstanbul'da bu hastaneler izolatörlü!

Kahramanmaraş merkezli 2 depremde gördük ki izolatörlü hastaneler dimdik ayakta kaldı, hasar almadı. Peki İstanbul’da izolatörlü hastaneler var mı? Esra Toptaş yazdı…

Son dakika deprem haberi: İstanbul'da bu hastaneler izolatörlü!

İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi’nin yürüttüğü İSMEP (İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi) kapsamında 2006’dan beri megakentteki kamu binaları depreme karşı güçlendiriliyor ya da yıkıp yeniden inşa ediliyor. Başta da okullar ve hastaneler…

1418 OKULDAN 67’Sİ DEPREME DAYANIKLI ÇIKTI

İSMEP kapsamında; 1999 öncesinde inşa edilen 1418 okulun etütleri yapıldığında 67’sinin depreme dayanıklı, 1351’inin de riskli olduğu tespit edildi. Riskli bulunan 1351 okuldan 769’u güçlendirildi. 367’si yıkılıp yeniden yapıldı. 87 okul da Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kurum ve kuruluşlarca güçlendirildi, yıkılıp yeniden yapıldı.

Geriye kalan 128 riskli okulun 109’unun yıkılıp yeniden yapılması 19’unun güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Geçen yıl, bu 128 riskli okuldan 35’indeki öğrenciler başka okullara nakledilerek okullardaki güçlendirme ve yeniden yapım çalışmaları başladı. Geriye kalan 93 riskli okuldan da 76 okulun yıkılıp yeniden yapılmasına 17’sinin güçlendirilmesine karar verildi. Ve 20 Şubat Pazartesi itibariyle de bu riskli 93 okuldaki öğrenciler başka okullarda eğitim görmeye başlayacak.

OKMEYDANI, GÖZTEPE, KARTAL

İSMEP kapsamında okullarda yürütülen bu çalışmaları önceki gün İstanbul Valiliği açıkladı. Peki ya hastaneler? Hastanelerde de güçlendirme ve yıkıp yeniden yapım çalışmaları sürüyor. İstanbul’da 12 hastane güçlendirildi, 5 hastane de yeniden yapıldı.

Kahramanmaraş depremleriyle gördük ki izolatör sistemi olan hastaneler bu kadar güçlü peş peşe iki depreme dayandı, hasar almadı. İzolatör, binanın kolonlarına yerleştirilen ve depremin şiddetini düşüren bir sistem bilindiği gibi.

Peki İstanbul’da güçlendirilen ya da yıkılıp yeniden yapılan hastanelerde izolatör var mı? İSMEP kapsamında yıkılıp yeniden yapılan Okmeydanı Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Göztepe Şehir Hastanesi ve Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi sismik izolatörlü olarak yeniden yapıldı. Marmara Üniversitesi Başıbüyük Asaf Ataseven Hastanesi de izolatörlü olarak güçlendirildi.

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