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Haberler Gündem Hatay'daki depremlerde iletişim kesildi - Deprem Haberleri
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Hatay'daki depremlerde iletişim kesildi

Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerindeki deprem iletişim kesintisini de beraberinde getirdi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tepkileri üzerine çeken GSM şirketleri, önlem aldıklarını açıklamıştı ancak son depremler operatörlerin hazırlıksız olduğunu bir kez daha ortaya koydu

Hatay'daki depremlerde iletişim kesildi - Deprem Haberleri
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Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerde GSM operatörleri bir kez daha kötü bir sınav verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan iletişim kesintisi bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını da etkilemiş, depremden kurtulan vatandaşlar, yakınları ile iletişim kurmakta zorlanmıştı.

İletişimdeki bu aksaklık nedeniyle hem depremzedelerin hem de bölgede arama kurtarma çalışmalarını yürüten ekiplerin tepkisini çeken GSM şirketleri önlemlerini aldığını açıklamıştı.

Ancak Hatay'da meydana gelen son iki depremde de yaşanan iletişim kesintisi GSM operatörlerinin yetersizliğini bir kez daha ortaya koydu.

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