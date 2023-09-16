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        Haberler Gündem Hava Durumu FLAŞ UYARI | Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den sağanak uyarısı: 2 bölgede etkili! - İstanbul anlık hava durumu

        Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün; Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerimizde sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyrediyor. Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2023 - 07:26 Güncelleme: 16.09.2023 - 07:35
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        Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ile Ağrı’nın doğu, Van’ın kuzeydoğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den güncel uyarı yapılmadı. İllerimizde ise beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle:

        ANKARA: 28, Az bulutlu ve açık.

        İSTANBUL: 27, Parçalı ve az bulutlu.

        İZMİR: 32, Az bulutlu ve açık.

        BURSA: 30, Az bulutlu ve açık.

        KOCAELİ: 29, Parçalı ve az bulutlu.

        EDİRNE: 32, Parçalı ve az bulutlu.

        KIRKLARELİ: 29, Parçalı ve az bulutlu.

        SAKARYA: 29, Parçalı ve az bulutlu.

        A.KARAHİSAR: 28, Az bulutlu ve açık.

        DENİZLİ: 34, Az bulutlu ve açık.

        MUĞLA: 35, Az bulutlu ve açık.

        ADANA: 37, Az bulutlu ve açık.

        ANTALYA: 34, Az bulutlu ve açık.

        HATAY: 33, Az bulutlu ve açık.

        MERSİN: 33, Az bulutlu ve açık.

        ESKİŞEHİR: 29, Az bulutlu ve açık.

        KONYA: 28, Az bulutlu ve açık.

        SİVAS: 26, Az bulutlu ve açık.

        BOLU: 28, Az bulutlu.

        KASTAMONU: 27, Az bulutlu.

        SİNOP: 25, Parçalı ve az bulutlu.

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        SAMSUN: 25, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        TRABZON: 25, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        ERZURUM: 25, Parçalı bulutlu.

        KARS: 23, Parçalı bulutlu.

        MALATYA: 30, Parçalı bulutlu.

        VAN: 24, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzeydoğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        DİYARBAKIR: 35, Az bulutlu ve açık.

        GAZİANTEP: 34, Az bulutlu ve açık.

        SİİRT: 32, Az bulutlu ve açık.

        ŞANLIURFA: 34, Az bulutlu ve açık.

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