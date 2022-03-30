Bu kulaklık havayı temizliyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İngiltere merkezli teknoloji şirketi Dyson, saç bakımı, hava temizleme, robotik, aydınlatma ve el kurutma çözümlerinin ardından giyilebilir cihazlara da el attı. Dyson Araştırma & Geliştirme Direktörü Jake Dyson, Dyson'ın giyilebilir teknolojiye ilk adımı olan Dyson Zone hava temizleyici kulaklığını tanıttı. Şehrin hava ve gürültü kirliliği sorunlarına çözüm sunmak için geliştirilen Dyson Zone kulaklık seti, yüksek kalitede ses verip gürültü önleyebilirken, burun ve ağza temiz hava akışı sağlıyor.

Cihazı tanıtan Dyson Araştırma & Geliştirme Direktörü Jake Dyson, “Hava kirliliği gittiğimiz her yerde bizi etkileyen küresel bir sorun. Evlerimizde, okulda, işte veya seyahat ederken ister yürüyerek ister bisikletle ister toplu taşımada veya özel ulaşım araçlarında fark etmeksizin hava kirliliğine maruz kalıyoruz. Dyson Zone, hareket halindeyken soluduğunuz havayı temizliyor. Yüz maskelerinden farklı olarak, yüksek performanslı filtreler ve iki küçük hava pompası kullanarak yüzünüze temas etmeden temiz hava akışı sağlıyor” dedi.

6 yıllık geliştirme süreci ve 500’den fazla prototip sonucunda ortaya çıkan Dyson Zone hava temizleyici kulaklıktaki kompresörler, çift katmanlı filtrelerden hava çekiyor ve temassız vizörden kanalize edilen iki temizlenmiş hava akışını kullanıcının burnuna ve ağzına yönlendiriyor.

TEMİZLENMİŞ HAVAYI BURUNA VE AĞIZA YÖNLENDİRİYOR

Negatif yüklü elektrostatik filtre, alerjen gibi ultra ince partikülleri ve fren tozu endüstriyel yanma ve inşaat gibi kaynaklardan gelen partikülleri yakalarken, potasyumla zenginleştirilmiş bir karbon tabakası NO2 (Azot Dioksit) ve SO2 (Sülfür Dioksit) gibi şehirlerde bulunan gaz kirleticileri yakalıyor.

Kompresör, temizlenmiş havayı esnek kanallarla oluşturulmuş temassız vizör aracılığıyla kullanıcının burnuna ve ağzına yönlendiriyor.

İKİ KULAKLIKTA İKİ KÜÇÜK MOTOR ÇALIŞIYOR

Hareket halindeyken temiz hava ve yüksek kalitede ses sağlamak için geliştirilen Dyson Zone’un kulaklığında iki küçük motor yer alıyor. Bu motorlar, bugüne kadarki herhangi bir Dyson makinesinde bulunan en küçük motorlar olma özelliğine de sahip.

Cihaz, “Düşük”, “Orta”, “Yüksek” ve “Otomatik” olmak üzere 4 hava temizleme moduna sahip. Farklı efor seviyelerine uygun farklı solunum modelleri için ivmeölçer tarafından bilgilendirilen cihaz, gerektiğinde temizleme hızları/modları arasında otomatik olarak geçiş yapıyor.

AKTİF GÜRÜLTÜ ENGELLEME DE VAR

Vizör üzerindeki şekillendirilmiş kanallar, temizlenmiş hava akışının burun ve ağza yakın tutulmasını ve rüzgârdan mümkün olduğunca az etkilenmesini sağlıyor.

Dyson Zone, müzik veya sesi kullanıcıya aktarmak için gelişmiş Aktif Gürültü Engelleme (ANC) sistemini kullanıyor. Cihazda, “İzolasyon”, “Konuşma” ve “Şeffaf” olmak üzere 3 farklı 3 ANC modu bulunuyor.