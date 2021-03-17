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HDP'nin kaç milletvekili var? 27. dönem 2021 TBMM'de HDP milletvekili sayısı

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü. Böylelikle TBMM'de HDP bir sandalye daha kaybetmiş oldu. Peki, HDP'nin bu dönem kaç milletvekili var? İşte 27. dönem 2021 TBMM'de HDP milletvekili sayısı...

HDP'nin kaç milletvekili var? 27. dönem 2021 TBMM'de HDP milletvekili sayısı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı TBMM Genel Kurulu'nda okundu ve Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü.

Peki, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesiyle bir sandalye kaybeden HDP'nin TBMM'de kaç milletvekili var? Merak edenler için 27. dönem 2021 TBMM'de HDP milletvekili sayısını haberimizde derledik.

HDP'NİN KAÇ MİLLETVEKİKLİ VAR?

İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Mardin Milletvekili Tuma Çelik ve Muş Milletvekili Mensur Işık, HDP listelerinden seçime girselerde ardından partilerinden istifa edip bağımsız olarak TBMM'de göreve devam etme kararı aldılar.

HDP listelerinden seçime giren Barış Atay ve Erkan Baş seçildikten sonra ise Türkiye İşçi Partisi'ne, Salihe Aydeniz ise Demokratik Bölgeler Partisine geçti.

Bedia Özgökçe Ertan, Ayhan Bilgen, Adnan Selçuk Mızraklı ise 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde belediye başkanı seçildiği için milletvekilliğinden istifa etmişlerdi.

24 Haziran 2018 seçiminde parlamentoya giren HDP milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu, Musa Farisoğulları ve Leyla Güven'in milletvekilliği düşürülmüştü.

3 milletvekilinin belediye başkanlığı için milletvekilliğinden istifası Gergerlioğlu ile birlikte üç vekilinde milletvekilliğinin düşürülmesi ve 6 milletvekilinin HDP'den istifa etmesiyle 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri sonrası 67 olan HDP milletvekili sayısı 55'e düşmüş oldu.

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