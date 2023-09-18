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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de düşen yangın helikopterinde son dakika gelişmesi: 3 mürettebat... - En son haberler

        Helikopter 12 metrede balçığa saplanmış! 3 mürettebata cansız ulaşıldı!

        İzmir'in Menderes ilçesinde, önceki gün çıkan orman yangınında alevlere müdahalede kullandığı suyu aldığı Tahtalı Barajı'na düşen ve 1 mürettebatın yüzerek karaya çıktığı, gece görüşlü yangın söndürme helikopterlerindeki 3 mürettebat için arama kurtarma çalışmaları sabahın erken saatlerinde yeniden başlatıldı. 3 mürettebatın cansız bedenine ulaşılırken, 1'i su yüzeyine çıkarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 10:23 Güncelleme: 18.09.2023 - 12:35
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        Helikopter 12 metrede balçığa saplanmış! 3 mürettebata cansız ulaşıldı!
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        İzmir'in Menderes ilçesi Keler Mahallesi yakınlarındaki ormanda, önceki gün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

        YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 uçak, 18 helikopter, 46 arazöz, 13 su ikmal aracı, 7 dozer ve 7 ilk müdahale yer ekibi sevk edildi.

        GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTER DÜŞTÜ

        Yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken, havanın kararmasının ardından gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri de müdahaleye başladı. Saat 23.53'te içerisinde 3 Kırgızistan uyruklu, 1 Türk mürettebat Mehmet Akif Tutuk'un olduğu gece görüşlü yangın söndürme helikopteri, henüz bilinmeyen bir nedenle müdahalede kullandığı suyu aldığı Tahtalı Barajı'na düştü.

        ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        Bölgeye polis, jandarma, itfaiye, sahil güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Düşen helikopter enkazı ve mürettebat için olayın ardından arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

        1 MÜRETTEBAT YÜZEREK KARAYA ÇIKTI

        4 mürettebattan Kırgızistan uyruklu 1 kişi kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıkarken, tedavisi için hastaneye kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da dün bölgede incelemelerde bulundu.

        12 METREDE BALÇIĞA SAPLANMIŞ

        Dün barajda yapılan çalışmalar sonucu ekipler, helikopterin yaklaşık 12 metre derinlikte balçığa saplandığını tespit etti. Kurtarma balonları, barajda su altına indirildi ve helikoptere bağlandı ancak ilk gün sonuç alınamadı.

        ÇALIŞMALAR TEKRAR BAŞLADI

        Hava koşulları, suyun dibindeki akıntı ve görüş mesafesinin düşmesi üzerine çalışmalara ara verildi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte ekipler bölgeye gelerek arama kurtarma çalışmalarına yeniden başladı. Kurtarma çalışmaları için Jandarma Arama Kurtarma biriminden 10 kişilik ekibin de bölgeye geldiği öğrenildi.

        YANGIN 20 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

        Öte yandan Menderes'teki orman yangını 9 uçak, 20 helikopter ile havadan 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer, 10 ilk müdahale yer ekibi, 500 personelle karadan yapılan çalışmalar sonucu 20 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        3 PERSONELİN CENAZELERİNE ULAŞILDI

        Saat: 12.20 itibariyle Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışırken kaza kırıma uğrayan helikopterdeki 3 personelin cenazelerine ulaşıldı.

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        #Menderes
        #Son dakika haberler
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