3. HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağı, çeşitli amaçlarla kullanılan bir yağdır ve metabolizmayı hızlandırıcı ve iştahı azaltıcı etkisi de vardır. Bununla birlikte tiroidinizin sorunsuz çalışmasını sağlarken hem vücut ağırlığını hem de vücut yağını azaltmaya yardımcı olabilir. Hindistan cevizi, orta zincirli trigliserit (MCT) kategorisine giren bir yağdır. MCT, yağın yakılmasını destekler, vücutta depolanmaz ve uzun süre tokluk hissi sağlar. Hindistan cevizi yağını, yiyecek ya da içeceklerinizde günlük 1 tatlı kaşığını aşmayacak şekilde kullanabilirsiniz.