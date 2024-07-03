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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Hepsiburada 2024 yılının ilk yarısında en çok satan kitapları açıkladı - Teknoloji Haberleri

        Hepsiburada 2024 yılının ilk yarısında en çok satan kitapları açıkladı

        Hepsiburada, 2024 yılının ilk altı ayında en çok satılan kitaplarını duyurdu. 2024 yılının ilk yarısında yaklaşık 200 bin farklı kitap, 4 milyon adet satıldı. Hepsiburada'da sırasıyla en çok Çocuk, Eğitim, Edebiyat, Kişisel Gelişim ve Araştırma - İnceleme kategorilerindeki kitaplar ilgi gördü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 14:55 Güncelleme: 03.07.2024 - 15:01
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        E-ticaret sitesi Hepsiburada platformu üzerinden satılan kitaplar arasında en çok satılanları listeledi.

        ÇOCUK KİTAPLARI ÖNE ÇIKTI

        En çok satılan kitap kategorilerinin bir numarasında çocuk kitapları yer aldı. En fazla online sipariş verilen çocuk kitaplarında ilk sırayı Büyük Sorular Kitabım - Sandra Lebrun Et Loic Audrain aldı. Listenin devamında Senin Sayende Tanışalım Mı?, Çocuk Akademi 16-24 Ay Şimdi Cırt Cırt Vakti, Ayvayı Yedik Müzesi ve 555 Eğlenceli Çıkartma kitapları yer aldı.

        EN ÇOK SATAN YAZAR PIERRE FRANCH OLDU

        2024 yılının ilk yarısında en çok satan yazarlar arasında birinci sırayı Pierre Franckh aldı. Franckh’in “Rezonans Kanunu” isimli kitabı en çok satın alınan kitap oldu. Bunu Matt Haig'in "Gece Yarısı Kütüphanesi" isimli kitabı takip etti. Yerli yazarlar kategorisinde ise Şermin Yaşar "Söyleme Bilmesinler" adlı romanı birinci sırayı elde etti. Listenin devamında ise Sabahattin Ali’nin “Kürk Mantolu Madonna” kitabı aldı.

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        Temmuz ayına özel çok satan kitaplarda sepette %25'e varan indirim sunuluyor. Premium üyelik avantajları ile 500 TL ve üzeri alışverişlerde %10 indirim ve çocuk kitaplarında da 250 TL alışverişe 50 TL indirim fırsatı bulunuyor.

        Ayrıca, Hepsiburada Premium üyelik programının 2. yılına özel 16-22 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyük Premium İndirimleri kapsamında kitap kategorisinde de birçok kampanya kullanıcılara sunulacak.

        2024 yılının ilk 6 ayına ait türlere göre yapılan kırılımlarda en çok satan kitap kategorileri ve popüler kitaplar aşağıdaki gibi sıralandı:

        En Çok Satan 5 Kategorinin Popüler 5 Kitabı:

        Çocuk:

        • Büyük Sorular Kitabım (Ciltli) - Sandra Lebrun Et Loic Audrain
        • Senin Sayende Tanışalım Mı? (Oltalı Kitap)
        • Çocuk Akademi 16-24 Ay Şimdi Cırt Cırt Vakti
        • Ayvayı Yedik Müzesi - Mert Arık
        • 555 Eğlenceli Çıkartma - Çiftlik Hayatı

        Edebiyat - Yerli:

        • Söyleme Bilmesinler - Şermin Yaşar
        • Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali
        • 3391 Km Film Özel Baskı (Ciltli) - Beyza Alkoç
        • Hepimiz Gökyüzü Olmak İstedik 2.5 - Ejderha ve Yıldız (Ciltli) - N. G. Kabal
        • 4 Gün 3 Gece - Ayşe Kulin

        Edebiyat - Yabancı:

        • Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig
        • Kızıl Karma - Jean-Christophe Grangé
        • Değersiz Bir Hayat - Hanya Yanagihara
        • Yılan Avı - John Verdon
        • İyi Hissetmek - David Burns

        Kişisel Gelişim:

        • Rezonans Kanunu - Pierre Franckh
        • Başarıya Götüren Aile - Doğan Cüceloğlu
        • İnsanın Anlam Arayışı - Viktor Frankl
        • Rahatlama Kitabı - Matt Haig
        • O An – M. Barış Muslu

        Eğitim:

        • English Grammar Today (İngilizce Gramer Kitabı) - Murat Kurt
        • Fenomen Yayıncılık 8. Sınıf LGS 2018 - 2023 Yılları Çıkmış Sorular ve İkiz Sorular Seti 6 Kitap 2024
        • Sinan Kuzucu Yayınları 2024 LGS 8. Sınıf 2. Doz 12'li Genel Değerlendirme Sınav Seti
        • Ünlüler Karması 2024 LGS Genel Deneme
        • Pegem Akademi 2024 KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Ezberbozan Soru Bankası Set (5 Kitap)

        Araştırma-Tarih:

        • Çocuğumun Aklından Neler Geçiyor? - Tanith Carey
        • Zihnimi Aç - Neurozihin İle Çocuğunu Başarıya Ulaştır - M. Barış Muslu
        • Zengin Baba Yoksul Baba - Robert T. Kiyosaki
        • Dakikalar İçinde Atatürk ve Dünyası - İlber Ortaylı
        • Akıllı Yatırımcı - Benjamin Graham
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