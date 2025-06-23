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        Haberler Ekonomi Teknoloji Hepsipay'e yeni genel müdür - Teknoloji Haberleri

        Hepsipay'e yeni Genel Müdür

        Hepsipay'de gerçekleşen üst düzey atama ile Genel Müdürlük görevine Yudum Tokgöz Erdur geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 17:25 Güncelleme: 23.06.2025 - 17:25
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        Hepsipay'e yeni Genel Müdür
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        Hepsipay’in yeni Genel Müdürü Yudum Tokgöz Erdur oldu. Firmadan yapılan açıklamaya göre Erdur, görevi gerekli yasal izinlerin tamamlanması sonrası 1 Temmuz 2025 tarihinde Ozan Bayülgen’den devralacak.

        Finans ve ödeme sistemleri alanında 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Yudum Tokgöz Erdur, kariyerine 2002 yılında Garanti BBVA Ödeme Sistemleri’nde üye marka yönetimi alanında başladı. On beş yıl boyunca burada Bonus, Miles&Smiles ve American Express gibi global markalar için geliştirdiği stratejilerle marka bilinirliği ve müşteri sadakatinin güçlenmesine katkı sağlarken; Beymen bünyesinde de Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı başta olmak üzere farklı yönetim görevlerinde bulundu.

        2024 yılından bu yana Hepsipay Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Erdur, şirketin ticari stratejilerinin oluşturulmasında ve uygulanmasında aktif sorumluluk üstlenirken yeni göreviyle birlikte pazarlama yönetimi, analitik yetkinlikler, müşteri ilişkileri yönetimi ve stratejik planlama alanlarındaki deneyimiyle Hepsipay’in fintek ekosistemindeki büyümesine liderlik edecek.

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