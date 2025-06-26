Heybet Ailesi'nin mutlu günü

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet ile Yargıtay Üyesi Gülşen Heybet’in kızı Zülal Heybet, iş insanı Bayram Sevim’in oğlu Yusuf Taha Sevim ile Ankara’da gerçekleştirilen nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi.

NİKAHA TÖRENİNE YOĞUN KATILIM OLDU

Ankara Hakimevinde düzenlenen nikah töreni önemli isimleri bir araya getirdi. Törene; Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Birinci Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile çok sayıda milletvekili, yüksek yargı üyesi ve bürokrat katıldı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

Yoğun programı nedeniyle nikah törenine katılamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan da genç çifte tebrik mesajı gönderdi. Genç çiftin nikahını ise Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki kıydı. Çiftin düğün töreni ise 28 Haziran 2025’te Sivas’ın Şarkışla ilçesinde gerçekleştirilecek.