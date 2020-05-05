H\u0131d\u0131rellez mesajlar\u0131, çevrenizdeki sevdiklerinizin dileklerinin kabul olmas\u0131 dile\u011fiyle göndermeniz ad\u0131na haz\u0131rlad\u0131k. \u0130\u015fte, 2020 en güzel h\u0131d\u0131rellez mesajlar\u0131 haberimizde... HIDIRELLEZ MESAJLARI 2020 Do\u011fan\u0131n bereketi sizinle olsun! Bugün H\u0131d\u0131rellez; bahar\u0131n ve bereketin müjdecisi...Evime,mutfa\u011f\u0131ma,gelirime \u0130lyas peygamberin duas\u0131, t\u0131kanm\u0131\u015f,yava\u015flam\u0131\u015f, durmu\u015f i\u015flerime H\u0131z\u0131r’\u0131n eli de\u011fsin. Biz bu sene en çok ülkemize ve tüm dünyaya “SA\u011eLIK” diliyoruz. Tüm umutlar\u0131m\u0131z\u0131n gerçekle\u015fmesi dile\u011fiyle H\u0131d\u0131rellez Bayram\u0131n\u0131z\u0131 kutlar\u0131m. H\u0131d\u0131rellez bahar\u0131 ve güzellikleri müjdelesin..Kutlu olsun..Birçok farkl\u0131 kültürde yeri olan H\u0131d\u0131rellez do\u011fan\u0131n uyan\u0131\u015f\u0131n\u0131 kutlaman\u0131n güzel bir bahanesi, bereket ve bollu\u011fun tarihsel bir simgesidir. H\u0131z\u0131r u\u011fras\u0131n kap\u0131n\u0131za. H\u0131z\u0131r bu gece sesimiz olsun Allaha tüm dilek ve dualar\u0131m\u0131z\u0131 iletsin. H\u0131d\u0131rellez Bayram\u0131 kutlu olsun