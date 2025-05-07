Hindistan Pakistan’a karşı askeri güç üstünlüğünü elinde tutuyor
Hindistan, geçtiğimiz ay Hindistan'ın Keşmir bölgesinde Paki militanlar tarafından Hindu turistlere düzenlenen ve 26 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla bağlantılı olduğunu söylediği Pakistan'da bulunan dokuz noktayı "terör altyapısı" olarak tanımlayarak vurdu. Hindistan'ın saldırısına cevap veren Pakistan, beş Hint savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu. Çatışma, nükleer silahlı düşmanlar arasında yirmi yılı aşkın süredir yaşanan en şiddetli çatışma. İki ülke arasında savaş ihtimali artıyor. Peki Hindistan ve Pakistan ordusu karşılaştırıldığında durum ne?
Giriş: 07.05.2025 - 18:43 Güncelleme: 07.05.2025 - 18:43