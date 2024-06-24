Hırvatistan - İtalya maçı CANLI YAYIN

STAT: Leipzig Stadı

HAKEM: Danny Desmond Makkelie

SAAT: 22.00

YAYIN: TRT 1

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu üçüncü maçında Hırvatistan ile İtalya karşı karşıya geliyor.

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol, Modric, Brozovic, Kovacic, Sucic, Pasalic, Kramaric

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian, Barella, Jorginho, Pellegrini, Dimarco, Raspadori, Retegui

Mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetiyor. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Serdar Gözübüyük.

İTALYA'YA BERABERLİK YETİYOR İlk maçta Arnavutluk'u 2-1 yenen, ikinci karşılaşmada ise İspanya'ya 1-0 kaybeden İtalya, grupta 3 puanla ikinci sırada yer alıyor. İtalyanlar, Hırvatlara yenilmezse ikinci olarak son 16 turuna yükselecek. Maçı Hırvatların kazanması, Arnavutluk'un da İspanya'yı yenmesi durumunda ise İtalya turnuvaya veda edecek. REKLAM HIRVATLARA GALİBİYET GEREKİYOR İlk iki maçtan bir puan alabilen Hırvatistan'ın gruptan çıkabilmek için galip gelmesi gerekiyor. Grupta İspanya'ya 3-0 kaybeden ve Arnavutluk ile 2-2 berabere kalan Hırvatlar, bir puanla son sırada bulunuyor.