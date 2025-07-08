A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) mücadelesi devam ediyor. Filenin Sultanları, ligin üçüncü ve son haftasında Hollanda'da sahaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, Apeldoorn kentindeki ilk maçında Hollanda ile karşılaşacak. Millilerin mücadelesini takip etmek isteyen voleybolseverler ise Hollanda-Türkiye voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Hollanda-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, detaylar...