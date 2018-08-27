Honor, sektörün önde gelen oyunları PUBG Corp. ve GAMELOFT ile stratejik ortaklıklar gerçekleştirdiğini duyurdu. Honor Play’in benzeri görülmemiş hızı ve performansı, gelişmiş grafik kalitesi ve genişletilmiş pil ömrü ve heyecan verici bir dizi oyun deneyimi ile mobil oyun endüstrisinde devrim yaratan PUBG Mobile ve Asfalt 9: Legends ile bir araya geliyor.

Honor, oyun severlere harika bir deneyim oluşturmak amacıyla PUBG Corp. tarafından geliştirilen dünyanın en iyi taktik turnuva oyunlarından biri olan PUBG Mobile ile yakın bir şekilde çalışıyor. Honor, bu yıl SXSW Gaming Awards tarafından Yılın Trend Oyunu ödülüne layık görülen ve günde 10 milyonu aşan bir oyun unvanı olan PUBG MOBILE'ı Honor Play - Oyun Ortağı olarak duyurdu.

Honor, dünyadaki en popüler araba yarışı mobil oyunu olan Asphalt 9: Legends ile de bir iş birliğine imza attı. Gameloft’un geliştirdiği Asphalt 9: Legends ile Honor arasındaki bu anlaşma iki şirketin ilk iş birliği değil. Honor daha önce Honor 5X için Asphalt8HonorCup Challenge'ı etkinliğinde Gameloft ile çalışmıştı. Honor View 10 için Honor, Modern Combat Versus Honor Uluslararası Esports Yarışması için de Gameloft ile işbirliği yapıldı.

Honor Play, mobil oyuncular için “Oyna” anını temsil ediyor. Bu oyun özelleştirmesi, grafik yoğunluklu oyunlar için bile tam kare hızına ve sorunsuz deneyime yakın bir performans sergiliyor. Histen 3D ses teknolojisi, oyuncular için ultra geniş bir 3D ses alanı sunuyor. Bu sanal surround ses, oyuncuların düşmanları ve atış yönünü hassas bir şekilde bulmalarını sağlayan farklı yönlerden sinematik bir deneyim sunuyor. PUBG Mobile üzerinde, AI 4D Akıllı Şok fonksiyonu 30 farklı senaryo titreşimi için de kullanılabilir ve yaklaşan düşmanların veya silah sesinin yönüne göre tepki verir ve tetiği çekerken geri tepmeyi bile hissedersiniz.

Honor Play ayrıca, 19.5: 9 en-boy oranına ve en az 4.5 saat oyun oynamayı destekleyen dev 3.750mAh pil ile birlikte geliyor. 6,3 inç büyüklüğünde bir FullView ekran ile donatılan cihaz, oyunculara 7/24 eğlence ile birlikte oyun ve çoklu görevlerde daha zevkli bir görsel deneyim yaşatmayı amaçlıyor.

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