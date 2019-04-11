HSBC Bank Genel Müdürü Selim Kervancı hakkında, 6 Haziran 2013 tarihinde sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden retweet ettiği bir video ile o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı. "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

“KAYDETMEK AMACIYLA RETWEET ETTİM”

Davanın ilk duruşması Anadolu 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya sanık Süleyman Selim Kervancı ile avukatları katıldı. Savunmasını yapan Kervancı, HSBC Bankası’nın genel müdürü olarak görev yaptığını, o dönem de twitter'da girdiğimde Ayşe Arman'ın paylaştığı 'güzel göz at seveceksin' başlıklı bir video gördüğünü söyledi. İçeriğinde ne olduğuna dair herhangi bir beyan bulunmadığını anlatan Kervancı, “Günün yoğunluğunda izleyemeyeceğim için kaydetmek amacıyla retweet ettim. Amacım sadece kaydedebilmek ve sonrasında da günün yoğunluğu bittiğinde de dönüp izlemekti. Herhangi bir paylaşım ve yorum yapmadım" dedi.

“CUMHURBAŞKANINA HAKARET ETMEM SÖZ KONUSU OLAMAZ”

Bir vatandaşın söz konusu video ile ilgili hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başladığını anlatan Kervancı, "Hakaret kastım yoktur. Odama giren personelime bile son derece saygılı davranırken bu ülkenin Cumhurbaşkanına hakaret etmem söz konusu dahi olamaz. Şikayeti yapan şahıs ya da başkaları sahte mail ile hesap oluşturarak hakkımda karalama kampanyası düzenlemiştir” şeklinde bir savunma yaptı.

Uluslararası bir bankada çalıştığını kaydeden Kervancı, verilecek cezanın kariyerine ve ülkeye zarar verecek nitelikte olduğunu dile getirdi.

BERAAT KARARI

Mahkeme davayı karara bağladı. Süleyman Selim Kervancı'nın suç kastı bulunmadığını belirterek "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan beraatına karar verdi.