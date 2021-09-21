Hasankeyf'teki mezar taşlarının sırrı!

Tarihi Hasankeyf ilçesinde kazı çalışmaları Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekai Erdal başkanlığında 6 sanat tarihçisi, arkeolog, antropolog, 2 restoratör ve 4 stajyer öğrenciyle sürdürülüyor.
Hasankeyf Kazı Başkanı Doç. Dr. Zekai Erdal, AA muhabirine, kazı çalışmalarının tarihi yerleşkede bulunan Büyük Saray ve çevresinde devam ettiğini söyledi.
Hasankeyf Kalesinin bilimsel yayınlar da dikkate alındığında Roma döneminden bugüne kesintisiz bir geçmişinin olduğunu bildiren Erdal, tarihi yerleşkenin yakınında bulunan 12 bin yıllık Hasankeyf höyüğünün bulunmasının Roma döneminden önce de bir yaşamın olduğuna işaret ettiğini kaydetti.
Büyük Saray'ın doğusundaki duvarların önünde bulunan ve 1820'lerden bugüne ulaşan mezarlarda derine doğru bir çalışma yapıldığını aktaran Erdal, böylece Büyük Saray duvarını ortaya çıkarmaya çalıştıklarını belirtti.
Türk İslam mimarisindeki mezarlıkların baş şahidesi, ayak şahidesi veya tek şahide şeklinde olduğunu ancak Hasankeyf'te yaptıkları çalışmalarda ilçeye özgü bir mezar taşı bulduklarını anlatan Erdal, şöyle devam etti:
"Hasankeyf'e özgü olarak pehle taşlarının ortasında kulak benzeri, üçgen bir çıkıntı olduğu örnekler karşımıza çıkmıştır. Bu çıkıntılarda bazıları sade olduğu gibi bir kısmında yazı bir kısmında süsleme örnekler karşımıza çıkar. Bu mezar tipi Hasankeyf çevresinde köklü bir mazisi olan Ahlat, Bitlis, Silvan, Diyarbakır, Siirt yöresindeki mezarlıklarda ve alanda yaptığımız incelemelerde bulunmamaktadır."
Hasankeyf'te keşfedilen farklı yapıdaki mezar taşlarını alanında uzman bilim insanlarıyla paylaştıklarını bildiren Erdal, bu mezar tipolojisinde bir mezar taşının bugüne kadar tespit edilmediğini vurguladı.
Erdal, "Bulduğumuz mezar taşlarının tipolojisini sorduğumuzda hocalarımız da bu tarz bir mezarın bu zamana kadar Anadolu'nun diğer yerlerinde rastlamadıklarını söylediler. Buna paralel olarak bu pehle taşındaki (mezarın yan taşı) çıkıntının, mezar taşlarının, mezar tipolojisinin Hasankeyf'e özgü olduğunu söylememiz yerindedir." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!