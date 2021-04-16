Ramazan pidesi nasıl yapılır?

«NINDA – an ezzateniwatarraekutenni»
Hitit dilinin ilk düzgün bir yorumla tercüme edildiği tablet yazısı şudur: “Ekmeği yiyecek suyu da içeceksiniz”
Ayrıca bu yazı tabaklarda da yazmaktaydı. Tanrıların vatanı Anadolu, zengin tarihiyle sofralarımıza ışık tutuyor.
Evliya Çelebi, seyahatnamesinde İstanbul’un en iyi francala ekmeğinin Galata ile Tophane fırınlarında yapıldığını belirtir. Anadolu'daki yerleşik kültürün etkisiyle gelişen Osmanlı mutfağı, farklı çeşitte ekmekler de üretiyordu. Türkler göçebe olarak yaşadığı dönemde ekmeklere; lavaş, yufka, bazlama, büskeç, sinçü, pide gibi isimler veriyordu. Aylarca dayanan ekmekler yolculuklarını mutlak kılıyordu.
Matnakaş yani Ermeni pidesi, geleneksel bir pidedir. Bizimkine çok benzerdir, sadece mayalanması farklıdır. Yumurta, susam veya çörek otu kullanılmadan parmak tekniği ile şekillendirilip fırına verilen Matnakaş, tam buğday unundan yapıldığında harika bir lezzet ve deneyim yaşatabilir.
Ramazanı pidesiz düşünmek mümkün değil
Ramazanda sımsıcak, dumanı üstünde, fırından yeni çıkmış, yumurtalı, pidenin her türlü varyasyonu sofralarımızı şenlendirecek kadar büyük öneme sahip. Pideyi de evde yapmak istiyorum diyenlerdenseniz bu tarif tam da size göre.
RAMAZAN PİDESİ VE MATNAKAŞ TARİFİ
MALZEMELER
- 10 gr maya
- 2,5 Bardak Ilık Su
- Yarım Tatlı Kaşığı Şeker
- 1 Yemek Kaşığı Tuz
- 5 Su bardağı Un (Aldığı kadar)
Hamura baklava şekli vermek için;
- 1 Yemek Kaşığı Un
- 5 Yemek Kaşığı Su
- Karıştırılarak sıvı bir karışım hazırlanır
Pideye renk ve çıtırlık veren sos üstüne sürmek için;
- 1 Adet Yumurta Sarısı
- 1 Yemek Kaşığı Sıvı Yağ
- 1 Tatlı Kaşığı Yoğurt
Üzerine serpiştirmek için;
- Bir miktar susam ve çörek otu
NASIL YAPILIR?
Geniş ve derin bir kaba maya, süt ve şeker ekleyin, 10 dakika bekletin.
Sıvı yağı, tuz ve unu da karışıma ekleyerek yoğurun. Yumuşak kıvam alması lazım, mayalanması için üzerini mutlaka kapatın. Oda sıcaklığın da yaklaşık 1 saat mayalayın. Ele yapışmayacak kıvamda bir hamur hazırlanmış olmalı. Hamuru 2 – 3 parçaya bölün. Pideyi açabileceğiniz tezgaha un serpin ve kesilen parçaları ayrı ayrı açın. Fırın tepsisine yağlı kağıt yerleştirin. Açtığınız pide hamurunu tepsiye alın.
Hamura baklava şekli vermek için hazırladığınız un ve suyu bu aşamada kullanın. Elinizi un-su karışımına batırarak önce kenar sonra orta kısma iyice bastırarak baklava dilimi gibi şekil verin. Şekil verirken elinizi sürekli unlu sulu karışıma bulayın. Bu sayede verdiğiniz şekiller kaybolmayacaktır.
Fırını 200 dereceye ayarlayın. Yarım saat hamuru mayalanması için bekletin ve tekrar şekil verilen kısımlara çatal yardımıyla delikler oluşturun. Üstüne hazırlanan yumurta karışımını fırça yardımı ile sürün ve en son bolca susam, çörek otu serpin. Pişmesi için fırına atın.
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