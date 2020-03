Evde oturarak gezebileceğiniz müzeler

Evde vakit nasıl geçecek dediğinizi duyar gibiyiz. Sanal müze ziyareti iyi bir alternatif olabilir. Google culture and arts uygulamasını telefonunuza yükleyin. Google son 5 yıldır dünya çapında binden fazla kültür-sanat kuruluşuyla birlikte 70 ülkeyi kapsayan bir kültür sanat çalışması yapıyor. Uygulama sayesinde tarihi bir gezintiye çıkacaksınız. Gezmek istediğiniz galeriyi seçin ve 360 derece gezmeye başlayın. Uygulamada bir de size sesli asistan eşlik ediyor. Sanat eserleri arasında gezerken her eserin yanında beliren bilgi notunu okuyup, yüksek çözünürlüklü resimleri yakından inceleyin. Sizin için 10 tane galeri

Pinacoteca di Brera Müzesi, Milano, İtalya

https://pinacotecabrera.org/

En çok ziyaret edilen İtalyan devlet müzesidir. Şu an koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak kapalı. Pinacoteca di Brera Müzesi, 24.000 metrekarelik alanıyla Milano'nun en büyük sergi alanlarından biri; içerisinde antik ve modern tarzda İtalyan ressamların eserleri bulunuyor. Bugüne kadar gidememiş olmanızhiç görmeyeceğiniz anlamına gelmiyor.

Uffizi Galerisi (Galleria degli Uffizi),Firenze, İtalya

https://www.uffizi.it/mostre-virtuali

İtalya'ya yolu düşen tüm sanatseverlerin mutlaka gitmesi gereken, Avrupa'nın kuşkusuz en zengin resim koleksiyonunu bulacağınız müze şu an geçici olarak salgın nedeniyle kapalı. Uygulamayı kulanarak Uffizi galerisinde bulunan Botticelli, Caravaggio, Michelangelo, Rafaello, ve Rembrant'in en önemli eserleri detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Vatikan Müzeleri (Musei Vaticani),Roma, İtalya

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html

Vatikan'da bulunan dünyanın en büyük müzelerinden biri. Bu nefes kesici müzenin içinde eski Mısır eserleri, Rafaello'nun duvar resimleri, Michelangelo'nun Piata'sı, Roma dönemi heykelleri bulunuyor. Bu müze Roma Katolik Kilisesi tarafından Rönesans'da inşa edilmiş, dünyanın önemli heykellerine ev sahipliği yapan önemli bir bina. Toplamda, Sistine Şapeli ile birlikte 54 galeri bulunuyor.

Ulusal Arkeoloji Müzesi (Museo Archeologico),Atina, Yunanistan

https://www.namuseum.gr/en/collections/

Atina'daki Ulusal Arkeoloji Müzesi dünyanın en büyük Eski Yunan sanatı müzelerinden biri. Müze, Yunan Uygarlığının tarihöncesi dönemden Geç Antik Çağ'a uzanan zaman diliminden eserlere ev sahipliği yapıyor.

Prado Müzesi, Madrid, İspanya

https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works

İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan müze bir sanat galerisi. Resim ve heykel müzesi olarak kurulmuş. Müzede 5 binden fazla çizim, 2 bin baskı, bin madeni para, madalyalar ve yaklaşık 2.000 süs eşyası ve sanat eseri bulunuyor. Dünya'nın en önemli müzelerinden biri olan Prado Müzesi, krallık koleksiyonlarının bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş. İspanyol ressamlarının (El Greco, Velazquez, Goya, vb.) ve Hollanda ressamlarının (Bosch, Rubens, vb.) pek çoğunun yapıtlarının yanı sıra, birçok heykel, çizim vb. sanat yapıtı içeriyor.

Louvre Müzesi, Paris, Fransa

https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

Louvre Müzesi dünyanın en büyük sanat müzesi. Fransa'nın başkenti Paris'te, Louvre Sarayı'na kurulmuş. Şehrin içinden geçen Sen Nehri'nin kıyısında bulunuyor. Tarih öncesi çağlardan, 21. yüzyıla kadar uzanan, oldukça geniş bir koleksiyon yelpazesi var. Yaklaşık 35 bin kadar tarihi sanat eseri, 72 bin metrekarelik bir alanda sergileniyor. Müze 10 Ağustos 1793 tarihinde, 537 parçadan oluşan ve çoğu kraliyet ailesi ile kiliseye ait olan bir resim koleksiyonu ile açıldı.

British Museum, Londra, İngiltere

https://www.britishmuseum.org/collection

British Museum, İngiltere'nin Londra şehrinde dünyanın her yanından getirilen seçkin Antik çağ yapıtları ve etnografya koleksiyonlarını kapsayan bir müze. Müze hekim ve doğabilimci Sir Hans Sloane'un (1660-1753) biriktirdiği ünlü bir kitap, elyazması ve doğa tarihi nesneleri koleksiyonunun hükümet tarafından satın alınmasıyla 1753'te kuruldu. II. George'un, Krallık Kütüphanesi'ni 1757'de armağan etmesinden iki yıl sonra müze, Bloomsbury'deki Montagu House'da halka açıldı. 19. yüzyılda arkeolojiye ilgi artınca, British Museum, armağan, satın alma ya da çalma-kaçırma (özellikle Anadolu'dan) yoluyla Antik çağ'la ilgili paha biçilmez yapıtlar elde etti. Atina Akropolis'indeki klasik Yunan heykellerinin (Elgin mermerleri) 1816'da elde edilmesi buna örnek verilebilir.

Metropolitan Museum, New York, ABD

https://artsandculture.google.com/explore

Metropolitan Sanat Müzesi, The Metropolitan Museum of Art (The Met olarak da kısaltılabilir),dünyanın en büyük ve en önemli müzelerinden bir tanesi. Manhattan, New York'taki Central Park'ın yanında yer alan müze, The Cloisters adı verilen orta çağ sanatını barındıran bölümü bünyesinde bulundurur. Müzede eski doğu, Mısır, Yunan ve Roma dönemlerine ait eserler bulunuyor. Müze içerisinde bir araştırma kitaplığı, çocuklar için bir bölüm ve etkin bir eğitim sergisi var.

Hermitage Müzesi, San Petersburg, Rusya

https://www.hermitagemuseum.org/

Hermitage Müzesi dünyanın en büyük ve en eski müzelerinden biri. Müze, 1754 yılında Büyük Katerina tarafından kuruldu ve 1852’de halka açıldı. Dünyadaki en büyük resim koleksiyonunu da içeren müze toplamda 3 milyondan fazla öğeyi barındırıyor. Müze, Saray boyunca, Rus imparatorlarının eski ikametgahı olan Kış Sarayı da dahil olmak üzere altı tarihi yapıdan oluşan büyük bir komplekse sahip.

National Gallery of Art, Washington, ABD

https://www.nga.gov/index.html

Ulusal Sanat Galerisi, 1937 yılında kurulan ulusal bir sanat müzesi. Müzede 2000'den fazla heykel, tablo, dekoratif sanat parçaları ve Joseph E. Widener tarafından bağışlanmış birçok İtalyan porselen vardır. Dünyanın önde gelen müzelerinden biri olan kurumun temel ilkesi mümkün olan en yüksek bilimsel standartlarda sanat eserlerini koruma üzerine kuruludur. Galerinin koleksiyonunda Ortaçağ’dan günümüze Batı sanatının gelişimini izleyen 141 bin resim, çizim, baskı, fotoğraf, heykel, dekoratif sanat ve yeni medya yer alır.