Tarih kokan çarşılar

Kendine has mimari yapılarıyla dikkat çeken tarihi çarşılar, bazen bir han bazen de üzeri kapsamlı bir alışveriş merkezi görünümünde olurdu. Her gün birlerce insanın kapısından geçip dolaştığı, şehrin nefesi, kente gelen misafirlere ilk durak yeri olmuştur. Esnafın sıcaklığını, o kentin kültürel yapısını, tarihini, insanını, kokusunu almak istiyorsanız gelin birlikte tarih kokan çarşılara gidelim.

İzmir Kemeraltı Çarşısı

Kemeraltı denince hepimizin gözünde çeşmeler, hanlar, hamamlar, camiler, tarihi dokuyu korumuş birçok dükkânlar gelir. Kemeraltı Çarşısı oldukça köklü olmakla birlikte İzmir’in en merkez yerinde Konak’ta yer alır. 1592 yılında İzmir’de inşa edilen Hisar Cami’den başlatılan bu ticari meydan giderek daha da fazla gelişme göstermiştir. Geçmişte Kemeraltı küçük işletmelerin bulunduğu çivici, baharatçı, saman pazarı ve daha birçok ürünlerin satıldığı bir çarşıydı. Şimdi ise aradığınız her şeyi bulabileceğiniz çeşitli mağazaların da içine eklendiği bir mekân. İğne atsanız yere düşmez öylesine kalabalık, öylesine yoğun ki hafta içi hafta sonu fark etmeksizin işlek. Muhteşem kahvelerin içildiği, falların bakıldığı, kumda kahvelerin tadına doyamayacağınız bir han burası.Kemeraltı çarşısında kaybolmadan kemeraltını gezmiş sayılmazsınız. Buraya gelince şekercilerden İzmir’e özgü akide şekeri, tarihi aktarlardan yeni çekilmiş kahve, havra sokağında en taze balıklardan satın alabilirsiniz. İzmir’e yolunuz düşerse listenin ilk sıralarında mutlaka yerini alsın derim.

İstanbul Kapalı Çarşı

İstanbul’un en büyük, en eski kapalı çarşılarından biri olan İstanbul Kapalı Çarşı buram buram tarih kokuyor.Kapalı çarşı demek tarih demek, tarih demek insan demek. Geçmişten gelen mimarisiyle, dizaynıyla içinde birçok dükkânı barındırıyor ve biz ziyaretçilerine kapılarını açıyor. Yıllara meydan okuyan halıları, baharatları, lokumları ve daha birçok ürünleri hem turistlere hem de yerli halka tanıtan tüccarların olduğu bir mekân. Tarihi dönercilerinden, kahve satan dükkânlarına, kuyumculardan, çantacılara kadar istediğiniz her şeyi bulamanız mümkün. Üstelik ulaşımı da oldukça kolay. İlk defa gidecek olanlar, gitmek isteyip bir türlü gidemeyenler, çok uzakta olanlar, tekrar gitmek isteyenler ve onlarca kez gitmiş olsa da hala Kapalı Çarşı’ya doyamamış olanlar toplu taşıma ve deniz yoluyla bu eşsiz güzelliğe rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

İstanbul Mısır Çarşısı

Eminönü’nün bir diğer tarihi çarşısı da İstanbul Mısır Çarşısı. Kaçıncı gidişiniz olursa olsun kaybolmamanız mümkün değil. Eskiden buralara Mısırdan, Suudi Arabistan’dan ecza, baharat, tıbbi ilaçlar, çiçek tohumları, nadir bitki kök ve kabukları gibi eski geleneğine uygun ürünler gelirmiş.Tüm bunların yanısıra, kuruyemiş, şarküteri ürünleri, değişik gıda maddeleri de satılır. Pazar günleri kapalı olduğunu belirtmekte fayda var. Boş bir mekânla karşı karşıya kalmayın.

Bursa Ulu Çarşı

Bursa Ulu Cami’nin batısında yer alır bu güzeller güzeli çarşı. Geçmişte Köfüncüler Çarşısı olarak da nitelendirilirmiş. Yıllarca bakımsız ve kendi haline bırakılmış olan çarşı yapılan restorasyon çalışmaları ile Türkiye’nin en büyük otantik alışveriş merkezlerinden birine dönüşmüş. Geleneksel mimari ile modern bir ahşap cam örtü ile kaplanmış. Bursa deyince akla ilk gelenler arasında havlu vardır. Ulu Camii’nin hemen yanındadır Havlucular. Bu çarşıda geleneksel Türk hamamlarında kullanılan her türlü hamam malzemelerini bulabilirsiniz. Bursalıların ve dışarıdan gelen insanların gözde çarşısı olan Ulu çarşı, Bursa’nın simgelerinden bir tanesi olan havlu ve havlu çeşitlerini bulabileceğiniz bir çarşıdır. En iyi ve en çok tercih edilen çarşılardan bir tanesi olan Ulu çarşı Osmanlı zamanında bu yana birçok hizmetvermiştir. Yeni restorasyonu ile üzeri kapatılarak yaz, kış rahat alışveriş imkânı sağlar. Bursa’ya gelip, buraya uğramazsanız haksızlık edersiniz doğrusu.

Gaziantep Bakırcılar Çarşısı

Eski Antep sokakları tarihi dokusuyla ve geçmişten gelen ustalıkların devam ettirildiği bir şehir.Osmanlıdan günümüze kadar 500 yıllık geleneğin yansımaları Gaziantep Bakırcılar Çarşısında. El emeği göz nuru bakır eşyaların, bakır işleyen ustaların olduğu mistik bir çarşı Tüm bunların yanı sıra ahşap süs eşyalarda bulunuyor. Ben bakır sevmem diyenleri bile hayrete düşürecek güzellikte olan el sanatları eşinize, dostunuza hediye edilebilir. Birçok el sanatı sanatının satıldığı bu çarşı ahşap kaplamalı dükkânları, taş döşenmiş sokakları ile bizlere başka bir dönemden kesitler sunmakta.Tek katlı dükkânlardan oluşan çarşı, hanlar bölgesi içinde yer alıyor Kemerli girişlerle sokağa açılan dükkânlar düzgün kesilmiş sert kalker (keymıh) taştan yapılmış.