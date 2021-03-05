Ekmek arası yenen her şey mi dersiniz; suyuna ekmek banılmayan yemek mi dersiniz, bayatından tazesine, susamlısından, cevizlisine, üzümlüsünden, zeytinlisine, tahinlisinden, yoğurtlusuna…

İster mahallenizin fırınından aldığınız, ister karantinada denediğiniz bütün ekmeklerin, yemeyin de yanında yatın… Hadi gelin önce ekmeğin binlerce yıllık hikayesine, ardından da dünya ekmeklerine bir göz atalım. Bayat ekmeği de bir yere not edelim…

Binlerce yıllık bir hikaye

İnsanoğlunun bilinen en eski ve önemli gıda maddesi ekmeğin hikayesi, un su ve maya ile binlerce yıl öncesine dayanıyor. İlk insanlar su ile ıslatılmış ve kendi haline bırakılmış buğday kırmasında gözeneklerin meydana geldiğini görmüşler ve gözenekli kütleyi sıcak taşlar üzerinde pişirdikleri zaman tat ve lezzetinin iyi olduğunu anlamışlar. Bu farkındalık sonrasında çeşitlenen ekmek, yavaş yavaş toplumlar arasında yayılmaya başlamış…

Mayanın tesadüfen bulunmasının ardından beyaz ekmek soyluların ve sarayın simgesi haline gelmiş. Zamanla bu mayalı ekmekler o kadar değer kazandı ki, Eski Mısır’da bu ekmekler para yerine de kullanıldı. Mısır’dan Roma’ya ordan da Batı Avrupa’ya kadar yayıldı ardından bütün dünyada sofralarda yerini aldı.

Dünyanın ekmeği

Yurdumuzda yaygın olarak buğday unundan ve mayalanmış hamurdan üretilen ekmek, bölgelere göre mısır, yulaf, çavdar ve benzeri tahıllardan da üretiliyor.. Belki ismi, formu ya da içerenleri değişiyor fakat ekmek tutkusu asla değişmiyor.

İtalya’nın ciabattası, Fransa’nın bageti, Avustralya’nın damperi, Hindistan’ın naan ekmeği…

İşte dünya üzerinde ekmek çeşitleri

Ciabatta

Buğday unu, tuz, maya ve su ile yapılan bir İtalyan ekmeği olan Ciabatta, özellikle sandviç ve dürümler için ideal bir alternatiftir. Ciabatta ekmeğinin ilginç bir hikayesi var. 1982’de Arnaldo Cavallari tarafından bagetlere tepki olarak ortaya çıkarılan ciabatta, gıda sektörü için önemli bir hareketin miladı olarak görülüyor.

Baget

Uzun ve ince yapısıyla dikkat çeken ve tüm dünyada örnekleri görülen baget ekmeklerinin çıkış noktası Fransa. Aslında bugün ince ve uzun olan bagetler başlangıçta yuvarlaktı. Lezzetli bir kabuk ve ağır bir iç yapısı bulunan bagetler zamanla şekil değiştirdi. Bunun sebebi ise müşterilerin dış kabuğu daha çok sevmesi. Bu müşteri davranışı ile birlikte bagetler bugünkü halini aldı.

Marraqueta

Şili halkının en sevdiği atıştırmalıklardan biri olan Marraqueta’nın öyküsü 19. ve 20. yüzyılın başlarında Avrupa’dan yapılan göçlere dayanıyor. Gerçekleşen bu göç sırasında buğday ekmeğini Şili’ye getiren Avrupalılar, yeni bir dönemin kapılarını araladı. Kabarık bir iç yapısına sahip olan Marraqueta’nın asıl lezzeti ise kabuğunda. Fırıncılar bu lezzeti yakalayabilmek için tavada gezdirdikleri suyu fırına serpiyor.

Damper

Avustralya'nın geleneksel lezzetlerinden biri olan damper, eski yüzyıllarda hayvancılıkla ilgilenenlerin sıklıkla yediği bir ekmek türüydü. Özellikle hayvanları otlatırken üşümemek için yakılan ateşin küllerinde pişirilen damper, çobanların sıklıkla tercih ettiği bir yiyecekti. Günümüzdeki versiyonu un, su, kabartma tozu, tereyağı ve tuzdan oluşuyor.

Crumpet

Sıklıkla reçel, tereyağı ve bal ile tüketilen bu delikli ekmek, İngiltere'de oldukça popüler. Bu muhteşem lezzeti pişirmek için genellikle bir sac tercih ediliyor. Halka şeklinde kalıplara konularak saclara yerleştirilen ekmekler, İngilizlerin meşhur çay saatlerinde afiyetle yeniyor.

Naan

Hindistan mutfağının en meşhur lezzetlerinden biri olan Naan ekmeği, biraz kalın açılmış yufkaya benziyor. İsteyen sade bir şekilde yese de en muhteşem özelliği sarımsaklı sos ile servis edilmesidir.