Yapılışı kolay ve bir o kadar da yararlı olan egzotik tavuk çorbasının içinde tavuk göğsü, maydanoz, soya sosu gibi yararlı birçok malzeme yer alıyor. Peki, egzotik tavuk çorbası nasıl yapılır? İşte, tarifi...
MALZEMELER
- 1 lt Tavuk Suyu
- 150 gr Haşlanmış Tavuk Göğsü
- 1 Küçük Soğan
- Ceviz Büyüklüğünde Zencefil
- 4 Çorba Kaşığı Soya Yağı
- 1/2 Demet Maydanoz
- 2 Çorba Kaşığı Soya Sosu
- 2 Yufka
- 1 Havuç
- 1 Sap Pırasa
- 1 Çorba Kaşığı Zeytinyağı
- Tuz, Karabiber
NASIL YAPILIR?
- Evde hazırlanmış tavuk suyunuz, yoksa bunun yerine et suyu tabletlerini de kullanabilirsiniz.
- Tabletleri paketin üzerindeki tarife göre 1 lt tavuk suyu elde edebilecek biçimde hazırlayın.
- Soğanı soyup küçük küpler halinde doğrayın.
- Zencefili rendenin ince tarafı ile rendeleyin.
- Bir tencerede 1 tatlı kaşığı soya yağını kızdırıp soğan ve zencefili kavurun.
- Tavuk göğsünü çok küçük küpler halinde doğrayın.
- Maydanozu yıkayıp ayıkladıktan sonra ince ince kıyın.
- Bir kasede maydanoz, et ve 1-2 çorba kaşığı soya yağını karıştırıp soğanlı karışıma ilave edin.
- Tenceredeki karışımı soya sosu, tuz ve karabiberle tatlandırın.
- Yufkaları kareler halinde sekize bölün.
- Her bir kareye hazırladığınız soğanlı karışımdan doldurun.
- Karelerin kenarlarını su ile nemlendirin ve iç malzemeyi kapatacak şekilde birleştirip bükün.
- Büyük tencerede tuzlu su kaynatıp yufka bohçalarını 2-3 dakika kadar haşayın.
- Haşlanmış yufkaların suyunu süzün.
- Havucu soyup ince şeritler halinde doğrayın. Pırasayı ayıklayıp ince şeritler halinde doğrayın.
- Büyük bir tencerede kalan soya yağını kızdırıp havuç ve pırasayı kavurun.
- Tavuk suyunu ekleyin. Soya sosu ve zeytinyağını ilave edin. Yufka bohçalarını ekleyip servis yapın.
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