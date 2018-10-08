Kolay ıslak kek tarifi

Yumuşacık bir kek ve içi çikolata sosu ile kaplı, üstelik yapımı da çok kolay. Islak kek tarifini birbir uyguladığınız zaman sonucun kötü olması neredeyse imkansız. Sadece malzemeleri birleştir ve kekin piştiğinden emin ol. Peki bu kolay malzeme listesi ve nefis tadı ile cezbeden kek tarifinin kalorisi de bu kadar masum mu? İşte ıslak kek tarifimiz ve kalorisi...

ISLAK KEK KAÇ KALORİDİR?

Islak kek diyet yapanların kesinlikle uzak durması gereken bir kek türüdür. 150 gramı yaklaşık 510 kaloridir.

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

NASIL YAPILIR?