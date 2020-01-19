Malatya kayısısı Nazilli'de işleniyor

Daha çok ekonomiye ve istihdama olan katkıları ile gündeme gelen kayısının insan sağlığına olan faydaları da saymakla bitmiyor.
Vücut direncini koruması ve özellikle kış aylarında etkili olan virüs salgınlarına karşı bir kalkan görevi yapan kayısının beyinin daha iyi çalışmasını sağladığı gibi kalp, astım, bronşit, kabızlık, mide rahatsızlığı gibi pek çok sıkıntıya da iyi geldiği belirtildi.
Özellikle gün kurusu kayısının mide rahatsızlıklarına çok iyi geldiğinin bilindiğini belirten Ufresh Kuru Meyve İşletmesi Üretim Müdürü Dinçer Demirayak, Dünya’da kayısının başkenti olarak bilinen Malatya’nın ürünlerinin önemli bir kısmının Aydın’da işlendikten sonra sofralara ulaştığını kaydetti. İncir gibi kayısının da kurusunun yıl boyunca tüketilebilen nadide bir meyve olduğunu belirten Demirayak, “Büyük bir bölümü ihracat edilerek satılan kayısının önemli bir bölümü Aydın Nazilli’de işlenerek yurt içi ve yurt dışı pazarına sunuluyor. Kurutma yöntemleri ve uygulanan işlemlerden dolayı sarı ve gün kurusu olarak bilinen iki farklı renkte satılan kuru kayısının sadece ekonomiye değil sağlığa da ciddi katkıları var. Kuru kayısı ve çeşitleri diğer kurutulmuş meyveler gibi ülkemizde geleneksel yiyeceklerin başında yer alıyor. Ufresh firması olarak ülkemizin en lezzetli meyvelerini bulunduğu bölgelerden alıp işliyoruz. Kuru kayısı gerek lezzeti gerekse sağlığa olan faydalarından dolayı vazgeçemediğimiz ürünlerimizden bir tanesidir. Ufresh olarak yetiştirilirken hiçbir kimyasal kullanılmayan kayısı bahçelerinden toplanmış ve tamamen doğal yöntemler ile kurutma işlemleri yapılmış kuru kayısıları işleyerek gıdaya teması uygun materyallerden yapılmış paketlerimiz ile gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazara sunuyoruz. Kayısı meyvesi ile sadece ülke ekonomisine katkı sunmuyoruz aynı zamanda insanlığa sağlık hizmeti sunuyoruz” dedi.
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